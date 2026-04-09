Káosz és halál az építkezésen: összeomlott egy parkolóház, még keresik a túlélőket – videó

Részleges összeomlás történt egy philadelphiai parkolóház építkezésén, amely során legalább egy ember életét vesztette, és két személyt eltűntként tartanak nyilván. A helyszínen jelenleg is intenzív keresési és mentési munkálatok zajlanak, a város első reagáló csapatai éjt nappallá téve dolgoznak a túlélők felkutatásán – írja a Fox News.

Mi okozta a parkolóház összeomlását Philadelphia szívében?

A baleset szerdán délután történt Dél-Philadelphia egyik építkezési területén, Cherelle Parker polgármester szerint a részlegesen összeomlott parkolóház lépcsőházrendszere teljesen megsérült.

A mentés előtt a szakembereknek stabilizálniuk kell a szerkezetet, hogy biztonságosan folytathassák a túlélők keresését. Két embert már kórházba szállítottak, miután sikerült kimenteni őket.

A parkolóház a Philadelphia Gyermekkórház számára épült, és a hatóságok szerint minden engedély és ellenőrzés rendben volt. Az összeomlást egy alvállalkozó által telepített tetőrész meghibásodása okozta. A kórház közleménye szerint elsődleges a munkások biztonsága, és szoros az együttműködés a városi hatóságokkal. Pennsylvania kormányzója, Josh Shapiro hangsúlyozta, hogy adminisztrációja folyamatos kapcsolatban áll a helyszíni hatóságokkal.