Káosz és halál az építkezésen: összeomlott egy parkolóház, még keresik a túlélőket – videó

Részleges összeomlás történt egy philadelphiai parkolóház építkezésén, amely során legalább egy ember életét vesztette, és két személyt eltűntként tartanak nyilván. A helyszínen jelenleg is intenzív keresési és mentési munkálatok zajlanak, a város első reagáló csapatai éjt nappallá téve dolgoznak a túlélők felkutatásán – írja a Fox News.
Mi okozta a parkolóház összeomlását Philadelphia szívében?
A baleset szerdán délután történt Dél-Philadelphia egyik építkezési területén, Cherelle Parker polgármester szerint a részlegesen összeomlott parkolóház lépcsőházrendszere teljesen megsérült.
A mentés előtt a szakembereknek stabilizálniuk kell a szerkezetet, hogy biztonságosan folytathassák a túlélők keresését. Két embert már kórházba szállítottak, miután sikerült kimenteni őket.
A parkolóház a Philadelphia Gyermekkórház számára épült, és a hatóságok szerint minden engedély és ellenőrzés rendben volt. Az összeomlást egy alvállalkozó által telepített tetőrész meghibásodása okozta. A kórház közleménye szerint elsődleges a munkások biztonsága, és szoros az együttműködés a városi hatóságokkal. Pennsylvania kormányzója, Josh Shapiro hangsúlyozta, hogy adminisztrációja folyamatos kapcsolatban áll a helyszíni hatóságokkal.
Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, súlyos tragédia történt az osztrák főváros egyik negyedében. Összeomlott egy épület, négy halálos áldozatról számoltak be. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.
Kétségbeesett kiáltások hallatszottak a romok alól – megrázó videó
Szörnyű tragédia történt vasárnap Ghánában, ahol egy befejezetlen, templomként használt építmény dőlt össze. Az összeomlott épület romjai alatt legalább három ember életét vesztette. A mentők húsz sérültet emeltek ki, és egész éjjel túlélők után kutattak a törmelékben.