Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
parkolóház

Káosz és halál az építkezésen: összeomlott egy parkolóház, még keresik a túlélőket – videó

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédia történt egy építkezés során Philadelphia szívében, a baleset egy halálos áldozatot is követelt. Az összeomlott parkolóház romjai alatt a hatóságok még két eltűnt személyt keresnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
parkolóházösszeomlottépítkezéshalálos baleset

Részleges összeomlás történt egy philadelphiai parkolóház építkezésén, amely során legalább egy ember életét vesztette, és két személyt eltűntként tartanak nyilván. A helyszínen jelenleg is intenzív keresési és mentési munkálatok zajlanak, a város első reagáló csapatai éjt nappallá téve dolgoznak a túlélők felkutatásán – írja a Fox News.

Részlegesen összeomlott egy parkolóház Philadelphiában – Fotó: Youtube/NBC10 Philadelphia/képkivágás

Mi okozta a parkolóház összeomlását Philadelphia szívében?

A baleset szerdán délután történt Dél-Philadelphia egyik építkezési területén, Cherelle Parker polgármester szerint a részlegesen összeomlott parkolóház lépcsőházrendszere teljesen megsérült. 

A mentés előtt a szakembereknek stabilizálniuk kell a szerkezetet, hogy biztonságosan folytathassák a túlélők keresését. Két embert már kórházba szállítottak, miután sikerült kimenteni őket.

A parkolóház a Philadelphia Gyermekkórház számára épült, és a hatóságok szerint minden engedély és ellenőrzés rendben volt. Az összeomlást egy alvállalkozó által telepített tetőrész meghibásodása okozta. A kórház közleménye szerint elsődleges a munkások biztonsága, és szoros az együttműködés a városi hatóságokkal. Pennsylvania kormányzója, Josh Shapiro hangsúlyozta, hogy adminisztrációja folyamatos kapcsolatban áll a helyszíni hatóságokkal.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról