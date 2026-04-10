Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

patkány

Sokkoló képek egy kisvárosról, ahol már az utcán is kerülgetni kell a patkányokat

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Elképesztő helyzet borzolja a kedélyeket egy angliai kisvárosban: a helyiek szerint teljesen elszaporodtak a rágcsálók egy elhagyott üzlet körül. A patkányok egy korábban leégett kisállat-kereskedésben jelentek meg tömegesen, és már az utcán, sőt a közeli autós műhelyeknél is komoly gondot okoznak.
Az angliai Stalham városában hónapok óta panaszkodnak a lakók a fertőzésre, amely egy tavaly májusban tűz miatt bezárt kisállatbolt körül alakult ki. Az üzletben a beszámolók szerint bent maradt az állateledel és az alom, ez pedig ideális környezetet teremtett a patkányok elszaporodásához. A helyiek szerint a rágcsálók már nemcsak az épületben, hanem a környező utcákban és udvarokban is feltűnnek.

Patkányok lepték el a kisvárost: egy elhagyott bolt körül szabadult el a pokol
Patkányok lepték el a kisvárost: egy elhagyott bolt körül szabadult el a pokol
Fotó: Veronica Neale / Eastern Daily Press

Patkányok lepték el Angliát – már az autókat is megrongálják

A környéken dolgozó autószerelők szerint a helyzet egyre súlyosabb. A beszámolók alapján a rágcsálók már járművek kábeleit is megrágták, ami nemcsak anyagi kárt okoz, hanem veszélyes is lehet. 

A helyiek úgy érzik, a fertőzés már túlmutat azon, hogy egyszerűen kellemetlen látvány legyen.

A rágcsálók már az utcán és a közeli autóknál is komoly gondot okoznak
A rágcsálók már az utcán és a közeli autóknál is komoly gondot okoznak
Fotó: Sonya Duncan / Eastern Daily Press

A lakók szerint régóta húzódik az ügy

A helyiek már hetekkel ezelőtt jelezték a problémát az önkormányzatnak. A hatóság felszólította az ingatlan tulajdonosát az intézkedésre, de a beszámolók szerint a helyzet sokáig nem rendeződött. Most már az is szóba került, hogy jogi úton szereznek bejutást az épületbe, hogy megkezdhessék a szükséges irtást – számolt be a The Sun.

Egy egész várost zavar a fertőzés

A város vezetői szerint az ügy rossz fényt vet a településre, és a lakók is egyre elégedetlenebbek. A történet azért is különösen meghökkentő, mert egy bezárt kisállatbolt vált a rágcsálók menedékévé, ahonnan most már az egész környéket veszélyeztetik.

Macska méretű patkányok lepték el Angliát

Egy éve tart a szemétszállítók sztrájkja Birmingham városában, ami súlyos higiéniai válságot okozott. Az utcákon felhalmozódott szemét miatt hatalmas patkányok jelentek meg, amelyek sok lakót megijesztenek.

Lyukak a kertben: patkány, egér vagy róka? A válasz nem mindig egyértelmű

Egy ápolt gyepet pillanatok alatt tönkretehetnek a hívatlan vendégek. A lyukak a kertben sokszor állatok jelenlétére utalnak, és a méret, az alak, valamint a környezet árulkodó jeleket adhat.

 

 

