Váratlanul elhunyt Patrick Muldood színész, a Melrose Place és a Csillagközi invázió sztárja. Muldood mindössze 57 éves volt. A család közlése szerint a színész szívroham következtében hunyt el – írja a DailyStar.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Csillagközi invázió sztárja, Patrick Muldood

Muldoon az 1990-es években vált híressé, amikor az Ármány és szenvedély című szappanoperában megkapta Austin Reed szerepét.

Később a Melrose Place című sorozatban vált ismertté, a sci-fi világába pedig a Csillagközi invázió című filmben nyújtott alakításával robbant be.

A film és a televízió mellett Muldoon szenvedélye volt a zene, és a The Sleeping Masses énekeseként tevékenykedett.