Nemzetközi sikert aratott a magyar film – hamarosan a hazai mozikba is megérkezik

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rangos nemzetközi elismerésekkel tért haza egy magyar alkotás a távol-keleti eseményről. A Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future versenyében több kategóriában is kiemelkedő eredményt ért el a produkció.
Link másolása
Vágólapra másolva!
filmfesztiválmagyar filmpeking

Mayer Bernadette első mozifilmjét a legjobb film, Für Anikót a legjobb színésznő, míg Vilmányi Benettet a legjobb színész díjával tüntette ki a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál (BJIFF) Forward Future versenyének szakmai zsűrije. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjában készült Mommy Blue ősszel érkezik a hazai
mozikba. A rendező személyes történetéből született alkotásban egy látását fokozatosan elvesztő nő és éppen apává váló fia, szeretetteljes, de egyre bonyolultabb kapcsolatát követjük végig. A Mommy Blue-t Vilmányi Benett személyesen képviselte a pekingi fesztiválon, mely az ázsiai térség legfontosabb filmünnepeinek egyike.

A Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon több díjat is elnyert a magyar film
Fotó: MOMMY BLUE SAJTÓ

A Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál után őszintén vallott a rendező

Személyes megéléseken nyugvó történetet vittünk vászonra, amelybe mindannyian sokat tettünk magunkból. Ezért ezek az elismerések a csapat számára többet jelentenek formális szakmai visszajelzésnél. Köszönjük az ázsiai közönség bizalmát és az értő figyelmet, amellyel a filmünk fele fordultak!

 – nyilatkozta Mayer Bernadette, a film író-rendezője a pekingi siker kapcsán.

Mayer Bernadette, a rendező személyes történetből építette fel első mozifilmjét
Fotó: Karolina Kárász

Für Anikó és Vilmányi Benett elképesztően jól működik együtt a filmben, mindketten megérdemelték a díjaikat. Egy olyan hiteles anya-fia páros, akikkel együtt nevetünk és sírunk majd a mozikban.

– mondta el Petrovits Genovéva producer.

Mayer Bernadette Mommy Blue című, önéletrajzi ihletettségű első nagyjátékfilmje, Krisztina (Für Anikó) körül forog, aki cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. Ez válságot idéz elő nemcsak a saját, hanem fia életében is. Máténak (Vilmányi Benett) első gyermeke születése után azonnal szembe kell néznie édesanyja egészségi állapotával. Mindent megtesz, hogy segítsen Krisztinának, de élete fokozatosan kettészakad. Gyula (Znamenák István) felbukkanása mintha átmeneti reményt hozna, ám Máté elkerülhetetlenül választás elé kényszerül anyja és saját családja között, amikor felesége, Eszter (Waskovics Andrea) külföldön kap munkalehetőséget. Krisztina eközben attól retteg, hogy egyedül marad a sötétben… A bensőséges hangulatú film szerethető karaktereiből a nehézségek ellenére is árad a kiolthatatlan derű.

Mayer Bernadette rendező mellett a Mommy Blue társforgatókönyvírója Nagy Zoltán, operatőre Csepeli Eszter, vágója Balla Gábor, a látványtervező Mestyán Lili, a jelmeztervező Szalai Sára, a zeneszerző Balázs Ádám. A filmet a Kino Alfa gyártotta, a producerek Petrovits Genovéva (Sünvadászat, Minden csillag), Sólyom Kristóf, Oskó-Szabó Csaba és Gyurin Zsuzsi (Zanox), executive producer Mártonffy Zoltán, CineSuper. A film utómunkája a FocusFox-ban készült.

Mommy Blue
A Mommy Blue ősszel érkezik a hazai mozikba
Fotó: Karolina Kárász

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!