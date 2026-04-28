Penélope Cruz

Penélope Cruz: balerinából Oscar-díjas színésznő

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Hollywood egyik legdögösebb és legsikeresebb sztárja ma ünnepli születésnapját. Penélope Cruz nemcsak szépségével, hanem tehetségével és viharos szerelmi életével is folyamatosan a figyelem középpontjában áll – a madridi balerinából lett világsztár története pedig legalább annyira izgalmas, mint a filmjei.
1974. április 28-án született a világ egyik legismertebb spanyol színésznője. Penélope Cruz Sánchez mára nemcsak Európában, hanem Hollywoodban is az egyik legnagyobb névnek számít – és mindezt kitartással, tehetséggel és karizmával érte el.

Spanish actor Penelope Cruz poses upon arrival for the world premiere for the film 'The Bride' in central London on February 26, 2026.
A madridi születésű sztár eredetileg balerina volt: 

már hatéves korától klasszikus balettet tanult. 

Az áttörést azonban egy tinédzserkori tehetségkutató hozta meg, amely után teljesen a színészet felé fordult.

A képre kattintva látványos galéria nyílik!

Pedro Almodóvar 2006-os, Volver (Visszatérés) című filmjében

Penélope Cruz és a nagy áttörés

Karrierje akkor indult be igazán, amikor a világhírű rendező, Pedro Almodóvar felfedezte. Filmjei révén Cruz nemcsak Európában lett ismert, hanem Hollywood kapui is megnyíltak előtte.

A nemzetközi áttörést végül az hozta meg, hogy a Vicky Cristina Barcelona című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott – ezzel ő lett az első spanyol színésznő, aki elnyerte ezt az elismerést.

Penélope Cruz a Vicky Cristina Barcelona c. filmben (2008, rendezte: Woody Allen)
Penélope Cruz a Vicky Cristina Barcelona c. filmben
Sztárkapcsolatok és családi élet

Magánélete is gyakran került reflektorfénybe: 

korábban több világsztárral is hírbe hozták, többek között Tom Cruise és Matthew McConaughey oldalán.

Végül azonban a szintén spanyol származású, Javier Bardem mellett találta meg a boldogságot, akivel 2010-ben házasodtak össze, és két gyermekük született.

Penelope Cruz and Javier Bardem attend the red carpet opening of the 72nd San Sebastian International Film Festival in San Sebastian, Spain, on September 20, 2024.
Penélope Cruz és Javier Bardem
Penélope Cruz ma már nemcsak filmsztár, hanem divatikon és reklámarc is, aki több világmárkával dolgozott együtt. Emellett jótékonykodik, és több nyelven is folyékonyan beszél - írja a Wikipedia.

Ez is érdekelheti:

Penelopé Cruz melleit, alakját mintha egy szobrász mintázta volna

Drámai főszerepben ragyog ismét– s nemcsak a vásznon, de a valóságban is izzik körülötte a levegő. A legújabb drámafilmje, Bunker, Cristian Bale‑lel és Javier Bardemmel közösen készült, és már Cannes‑ban bejelentették, hogy Penélope drámai mélységeit próbára teszi a történet. 

A csábító Angelina Jolie még mindig szingli; kiderült, miért

Újabb információ látott napvilágot a világhírű színésznő magánéletéről, amely sok rajongót meglephet. Angelina Jolie a válása óta nem kezdett új párkapcsolatba, és jelenleg elsősorban a családjára és a munkájára koncentrál. A hollywoodi sztár életében az elmúlt években a gyerekei és a filmes projektek kerültek a középpontba.

 

 

