Penélope Cruz: balerinából Oscar-díjas színésznő

Penélope Cruz és a nagy áttörés

Karrierje akkor indult be igazán, amikor a világhírű rendező, Pedro Almodóvar felfedezte. Filmjei révén Cruz nemcsak Európában lett ismert, hanem Hollywood kapui is megnyíltak előtte.

A nemzetközi áttörést végül az hozta meg, hogy a Vicky Cristina Barcelona című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott – ezzel ő lett az első spanyol színésznő, aki elnyerte ezt az elismerést.

Penélope Cruz a Vicky Cristina Barcelona c. filmben

Sztárkapcsolatok és családi élet

Magánélete is gyakran került reflektorfénybe:

korábban több világsztárral is hírbe hozták, többek között Tom Cruise és Matthew McConaughey oldalán.

Végül azonban a szintén spanyol származású, Javier Bardem mellett találta meg a boldogságot, akivel 2010-ben házasodtak össze, és két gyermekük született.

Penélope Cruz és Javier Bardem

Penélope Cruz ma már nemcsak filmsztár, hanem divatikon és reklámarc is, aki több világmárkával dolgozott együtt. Emellett jótékonykodik, és több nyelven is folyékonyan beszél - írja a Wikipedia.