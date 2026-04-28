Penélope Cruz: balerinából Oscar-díjas színésznő

1974. április 28-án született a világ egyik legismertebb spanyol színésznője. Penélope Cruz Sánchez mára nemcsak Európában, hanem Hollywoodban is az egyik legnagyobb névnek számít – és mindezt kitartással, tehetséggel és karizmával érte el.
A madridi születésű sztár eredetileg balerina volt:
már hatéves korától klasszikus balettet tanult.
Az áttörést azonban egy tinédzserkori tehetségkutató hozta meg, amely után teljesen a színészet felé fordult.
A képre kattintva látványos galéria nyílik!
Penélope Cruz és a nagy áttörés
Karrierje akkor indult be igazán, amikor a világhírű rendező, Pedro Almodóvar felfedezte. Filmjei révén Cruz nemcsak Európában lett ismert, hanem Hollywood kapui is megnyíltak előtte.
A nemzetközi áttörést végül az hozta meg, hogy a Vicky Cristina Barcelona című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott – ezzel ő lett az első spanyol színésznő, aki elnyerte ezt az elismerést.
Sztárkapcsolatok és családi élet
Magánélete is gyakran került reflektorfénybe:
korábban több világsztárral is hírbe hozták, többek között Tom Cruise és Matthew McConaughey oldalán.
Végül azonban a szintén spanyol származású, Javier Bardem mellett találta meg a boldogságot, akivel 2010-ben házasodtak össze, és két gyermekük született.
Penélope Cruz ma már nemcsak filmsztár, hanem divatikon és reklámarc is, aki több világmárkával dolgozott együtt. Emellett jótékonykodik, és több nyelven is folyékonyan beszél - írja a Wikipedia.
Ez is érdekelheti:
Penelopé Cruz melleit, alakját mintha egy szobrász mintázta volna
Drámai főszerepben ragyog ismét– s nemcsak a vásznon, de a valóságban is izzik körülötte a levegő. A legújabb drámafilmje, Bunker, Cristian Bale‑lel és Javier Bardemmel közösen készült, és már Cannes‑ban bejelentették, hogy Penélope drámai mélységeit próbára teszi a történet.
A csábító Angelina Jolie még mindig szingli; kiderült, miért
Újabb információ látott napvilágot a világhírű színésznő magánéletéről, amely sok rajongót meglephet. Angelina Jolie a válása óta nem kezdett új párkapcsolatba, és jelenleg elsősorban a családjára és a munkájára koncentrál. A hollywoodi sztár életében az elmúlt években a gyerekei és a filmes projektek kerültek a középpontba.