Pénisz rajzoltak a pilóták az égre, ez lett a következménye

Az eset április 13-án történt, amikor pilótanövendékek két Grob G115 típusú kiképző repülőgéppel hajtottak végre gyakorlórepülést Jyväskylä térségében. A Flightradar repüléskövető oldal adatai alapján később kiderült, hogy a repülési útvonalak több alkalommal pénisz alakzatokat formáztak. A jelentések szerint a kadétok emellett más formákat, például szíveket is kirajzoltak a manőverek során - írja a Daily Mail.

A pénisz alak mellett szívecskéket is szerepeltek a repertoárban.

Pénisz alakot formáztak az égen

A finn légierő megerősítette, hogy az érintett növendékekkel szemben fegyelmi intézkedések várhatók, bár azok pontos mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A szervezet szóvivője hangsúlyozta: a katonáktól elvárják a megfelelő viselkedést és a szolgálati szabályok betartását, de az ettől való eltéréseket komolyan veszik. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kérdéses repülések nem jelentettek veszélyt a légi közlekedésre. Az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

Az érintett kadétok a Tikkakoski légierő-akadémia pilótaképzési programjában vesznek részt, amely a tartalékos tisztek képzésének egyik kiemelt eleme Finnországban.

Nem példa nélküli az ehhez hasonló eset a repülés történetében. Korábban, 2020-ban két orosz pilóta hasonló, obszcén alakzatot rajzolt az égre, amellyel egy botrányba keveredett labdarúgót kívántak támogatni. Az akció akkor is vizsgálatot és fegyelmi következményeket vont maga után.

A finn légierő mostani esete ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a katonai kiképzések során a szakmai felkészültség mellett a fegyelmezett és felelősségteljes magatartás is alapvető elvárás.