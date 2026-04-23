Megszólaltak az oroszok a háborúról, vérfagyasztó, amit mondtak

„A legfontosabb a találkozó célja. Minek találkozzanak? Putyin azt mondta, hogy bármikor kész találkozni Moszkvában. A legfontosabb, hogy legyen miért találkozniuk, és a legfontosabb, hogy a találkozó eredményes legyen, és ez csak a megállapodások véglegesítése érdekében lehetséges” – fogalmazott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Peszkov ezt mondta a Putyin-Zelenszkij találkozóról

Peszkov szerint a Kreml kész „akár már holnap” tárgyalni Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával, és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével, őket mindig szívesen látják Moszkvában. Közölte, hogy egyelőre nincs konkrét időpontja a látogatásnak, amelynek homlokterében a békefolyamat megvitatása lenne.

A szamarai régióbeli Szizrany ellen szerdára virradóra végrehajtott ukrán dróntámadást kommentálva a szóvivő azt hangoztatta, hogy a "különleges hadművelet" céljainak elérése be fogja biztosítani Oroszországot a "kijevi rezsim" terrorfenyegetései ellen.

Az év eleje óta három orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulót tartottak az ukrajnai rendezésről, az utolsó február 17-18-án Genfben zajlott le. A Kreml szóvivője korábban azt mondta, hogy a békefolyamat szünetel a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt.