peter falk

A Columbo sztárja, Peter Falk lánya tragikus körülmények között halt meg

Meghalt Jacqueline Falk, Peter Falk lánya. A beszámolók szerint a 60 éves nő Los Angeles-i otthonában vetett véget életének.
Hatvanéves korában elhunyt Jacqueline Falk, a legendás színész, Peter Falk lánya – tájékoztat a TMZ.  

Peter Falk lánya váratlanul hunyt el
Peter Falk lánya váratlanul hunyt el
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Jacqueline Falkot és testvérét, Catherine-t Peter Falk és első felesége, Alyce Mayo fogadta örökbe házasságuk idején. A pár 1960-ban kötött házasságot, majd 1976-ban váltak el.

A színész egy évvel később újra megnősült: felesége, Shera Danese több alkalommal is szerepelt a Columbo epizódjaiban. A sorozat világszerte ismertté tette Falk nevét, aki ikonikus alakítást nyújtott a címszerepben.

Peter Falk 2011-ben hunyt el 83 éves korában, miután hosszabb ideje Alzheimer-kórral és demenciával küzdött. Lányai később úgy emlékeztek rá, mint bölcs és humoros emberre, aki meghatározó hatással volt életükre. Jacqueline Falk halála újabb tragikus fejezet a család történetében.

 

