Sokkoló, amit a fiatal nő tüdejében találtak – ez bárkivel megeshet

Egy fiatal mexikói nő azt hitte, hogy a hetek óta tartó, nem múló felső légúti megbetegedése csupán a változékony időjárás miatt van, de amikor orvoshoz ment, megdöbbentő felfedezést tett: az orrpiercingje valahogyan a tüdejébe került – írja a Fox News.

Az orrpiercingjét találták meg egy mexikói nő tüdejében, aki köhögésre panaszkodott.

Fotó: Unsplash

A 26 éves Monica Deyanira Cabrera Barajas nem múló köhögés miatt ment kórházba, ahol kiderült: az orrpiercingje valahogyan a tüdejébe került, és az okozza a panaszokat.

Az egyetlen elméletem, hogy alvás közben történhetett

– mondta a fiatal nő, akinek több piercingje is van, ezért észre sem vette a hiányt.

A piercinget több műtét után tudták csak eltávolítani, az első kísérlet során ugyanis a sebészek nem tudták megmozdítani a tárgyat.

A fémdarab mindössze 0,5 milliméterre volt az aortától.

Az orvosok szerint a fiatal nőnek hatalmas szerencséje volt, ugyanis a fém átszúrhatta volna a tüdejét vagy a szívét, amibe belehalhatott volna.

