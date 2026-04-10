Sokkoló, amit a fiatal nő tüdejében találtak – ez bárkivel megeshet

Azt hitte, csak felső légúti megbetegedése van, de komoly műtéten kellett átesnie egy fiatal nőnek Mexikóban. A nő nem vette észre, hogy eltűnt az orrpiercingje, ami – mint később kiderült –, valahogy a tüdejébe került.
Egy fiatal mexikói nő azt hitte, hogy a hetek óta tartó, nem múló felső légúti megbetegedése csupán a változékony időjárás miatt van, de amikor orvoshoz ment, megdöbbentő felfedezést tett: az orrpiercingje valahogyan a tüdejébe került – írja a Fox News. 

Az orrpiercingjét találták meg egy mexikói nő tüdejében, aki köhögésre panaszkodott. (A kép illusztráció.)
A 26 éves Monica Deyanira Cabrera Barajas nem múló köhögés miatt ment kórházba, ahol kiderült: az orrpiercingje valahogyan a tüdejébe került, és az okozza a panaszokat. 

Az egyetlen elméletem, hogy alvás közben történhetett

 – mondta a fiatal nő, akinek több piercingje is van, ezért észre sem vette a hiányt. 

A piercinget több műtét után tudták csak eltávolítani, az első kísérlet során ugyanis a sebészek nem tudták megmozdítani a tárgyat. 

A fémdarab mindössze 0,5 milliméterre volt az aortától.

Az orvosok szerint a fiatal nőnek hatalmas szerencséje volt, ugyanis a fém átszúrhatta volna a tüdejét vagy a szívét, amibe belehalhatott volna.

Döbbenetes dolgot árult el a népszerű rapper a fenékpiercingjéről

Ahogy arról az Origo tavaly ősszel beszámolt, Cardi B elvesztette népszerű fenékpiercingjét. A gyémánttal díszített piercing ára 13 ezer dollárba (több mint ötmillió forint) került. Ám mindössze egy hónapig élvezhette az ékszert, mert elvesztette. „Amikor rájöttem, hogy eltűnt, azonnal átnéztem a nadrágomat és a fehérneműmet. Később arra gondoltam, hogy talán a WC-be eshetett” – mondta a sztár.

Egy vagyont költött tetoválásaira, most meggondolta magát

Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavaly ősszel felkavaró döntést hozott a híres ausztrál modell. A 30 éves Amber Luke, aki Ausztráliában a legtöbb tetoválással rendelkező nő, úgy érzi, szeretné visszakapni természetes arcát, ezért 36 tetoválást távolíttat el az arcáról.

 

