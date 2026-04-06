Ez az egyszerű szokás akár évekkel is meghosszabbíthatja az életet

A pihentető alvás egyik kulcsa az lehet, ha valaki legalább heti öt napon át ugyanabban az egyórás idősávban fekszik le. A 7:1-es alvásszabály lényege, hogy a rendszeresség és a nagyjából hétórás alvás hosszabb távon is kedvező hatással járhat.

7:1-es alvásszabály fontos a pihentető alváshoz, akár az életet is meghosszabbíthatja (illusztráció)

Fotó: CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW

Pihentető alvás: mit jelent a 7:1-es alvásszabály?

A szakértők által emlegetett 7:1 alvásszabály lényege egyszerű: az ember legalább heti öt napon át ugyanabban az egyórás idősávban feküdjön le, és aludjon körülbelül hét órát éjszakánként. A módszer nem pusztán az alvás mennyiségére figyel, hanem a rendszerességre is, mert a kutatók szerint a szervezet így tud igazán kiszámítható ritmusra átállni. Ez segíti a test regenerációját, csökkenti a szív- és érrendszer terhelését, támogatja az agy működését, és javítja a pihenés minőségét.

Egy brit elemzés több mint 47 millió alvással töltött éjszaka adatait vizsgálta, és arra jutott, hogy a 7:1 mintát követő embereknél 24 százalékkal alacsonyabb volt az összes halálozási kockázat, miközben a kórházi kezelések száma is 7 százalékkal csökkent.

A kutatók szerint a következetes, pihentető alvás akár négy évvel is meghosszabbíthatja az életet, különösen akkor, ha valaki már fiatalabb korban kialakítja ezt a szokást.

A szabály másik fontos tanulsága, hogy nem a tökéletesség a cél, hanem a tartható rutin. A heti öt napos következetesség elérhetőbb, ezért hosszú távon könnyebb betartani. A szakértők azt javasolják, hogy aki javítani akar az alvásán, az hétvégén is próbáljon ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni – írja a Daily Mail.

Ezért nem mindegy, hogyan alszik

A pihenés nem luxus, hanem alapvető szükséglet. Az egészséges alvás több egymásra épülő szakaszból áll, amelyek különböző élettani folyamatokat támogatnak. Ha ezek nem valósulnak meg megfelelően, a testi és mentális egyensúly is felborulhat.

