Elszabadult a pokol a piramisoknál: halál, lövöldözés és súlyos sérülések

Fegyveres támadás történt Mexikóban, a Teotihuacán piramisoknál, amelyben egy kanadai nő meghalt, több turista pedig megsérült. A mexikói biztonsági kabinet hétfői közlése szerint egy férfi lövéseket adott le a népszerű régészeti helyszínen, majd a támadás után öngyilkosságot követett el.

Fotó: Roland DRz/Pexels

A hatóságok a helyszínen lőfegyvert, kést és éles lőszereket foglaltak le. A hivatalos adatok szerint legalább 13 ember sérült meg, közülük nyolcan még hétfő este is kórházban voltak. Korábbi tájékoztatás alapján négy ember lőtt sérülést szenvedett, további ketten pedig menekülés közben, elesés miatt sérültek meg.

A kórházba szállítottak között hat amerikai, három kolumbiai, egy orosz, két brazil és egy kanadai volt. Kanada külügyminisztériuma később megerősítette, hogy egyik állampolgáruk meghalt, egy másik pedig megsebesült.

A shooting at Mexico’s Teotihuacán pyramids has left at least one person dead and several people injured, Mexico’s security cabinet said. https://t.co/aWMEoksgoF — CNN (@CNN) April 20, 2026

A Teotihuacán piramisok Mexikó egyik legismertebb régészeti helyszínei közé tartoznak, ezért a támadás különösen nagy visszhangot váltott ki. A történtek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja a CNN.

Halálos fegyveres támadás történt egy népszerű parkban, gyerekek sérültek meg

Lövöldözésben vesztette életét egy férfi februárban, Mexikóban. A fegyveres támadásban 8 gyermek megsebesült. Guanajuato népszerű turisztikai célpont, azonban a tagállam Mexikó egyik leginkább erőszak sújtotta területe.