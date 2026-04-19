Sokan gyomnövénynek hiszik, közben súlyos üzenetet küld a kertünk állapotáról

A pitypang jelenléte nemcsak esztétikai kérdés, hanem a kert állapotáról is árulkodhat. A szakértők szerint jelzőnövényként segíthet felismerni, ha a gyep szerkezete vagy a talaj egyensúlya felborult – olvasható a Myhomebook cikkében.

A pitypang fontos jelzést adhat a gyepünk állapotáról

Fotó: / Solent News & Photo Agency/Northfoto

Gyomnövény vagy fontos jelzés a gyep állapotáról?

A pitypang sok kerttulajdonos számára bosszantó gyomnövény, valójában azonban fontos jelzéseket adhat a gyep állapotáról.

A szakértők szerint úgynevezett jelzőnövényről van szó, amely megmutathatja, milyen a talaj szerkezete, mennyire tápanyagdús, illetve mennyire tömörödött.

Ha a pitypang nagy számban jelenik meg a gyepben, az általában nem véletlen, hanem valamilyen talajproblémára vagy a gyep egyensúlyának felborulására utal.

A rejtélyes pitypang

A cikk szerint a pitypang elsősorban a vályogos, nitrogénben gazdag talajokat kedveli, de jól érzi magát ott is, ahol a föld túlságosan tömörödött. Mélyre hatoló karógyökere miatt olyan helyeken is képes megélni, ahol a gyepfű már nehezebben boldogul.

A szárazság, az árnyék vagy a nem megfelelő gondozás miatt kialakuló kopárabb foltok szintén kedveznek a terjedésének.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a pitypang nem csak káros lehet. Lazítja a talajt, felhozza a tápanyagokat, és táplálékot nyújt a rovaroknak is. Aki mégis egységesebb, sűrűbb gyepet szeretne, annak rendszeres nyírással, felülvetéssel és megfelelő ápolással kell erősítenie a füvet. A már megjelent növényeket érdemes gyökerestül eltávolítani, mert a bent maradó gyökérdarabokból könnyen újra kihajthatnak.

