Saját bordájából építettek új orrot az influenszernek – rémálom, amin keresztülment

A nő 23 évesen esett át első orrplasztikáján, amelytől azt remélte, hogy idővel megszereti az eredményt. Bár szemből elégedett volt a plasztikai műtét eredményével, az oldalsó profilja komoly csalódást okozott számára: az orra túlzottan felfelé állt, az orrlyukai jobban látszódtak a kelleténél, és az egész forma „természetellenesnek” hatott. Az implantátummal – szilikonnal – kialakított orr végül éveken át frusztrálta. Charlene elmondása szerint sokáig bízott abban, hogy megszokja, de ez nem történt meg, ezért 31 évesen elhatározta, hogy újra kés alá fekszik – írja a People magazin.

Az újabb plasztikai műtéttel a páciens is elégedett

Jól meggondolta, hol végezzék el a plasztikai műtétet

A döntést alapos kutatás előzte meg: több mint egy tucat online konzultáción vett részt, majd ezek közül négy klinikát választott ki személyes találkozóra. Bár influenszerként több helyen ingyenes műtétet is felajánlottak neki, végül nem az ár döntött.

Kaliforniában a beavatkozás akár 20–25 ezer dollárba is kerülhetett volna, ezért nemzetközi lehetőségek után nézett. Végül Dél-Koreában talált rá arra az orvosra, akiben a legjobban megbízott, még úgy is, hogy a műtét körülbelül 13 ezer dollárba került.

A beavatkozás során eltávolították a korábbi szilikon implantátumot, és saját testéből, a bordájából vett porccal formálták újra az orrát. Ez a módszer ugyan hosszabb műtéttel és felépülési idővel jár, viszont csökkenti a kilökődés és a fertőzés kockázatát.

A műtétet januárban végezték el, és a felépülés folyamatát az influenszer a közösségi médiában is dokumentálta. Elmondása szerint most végre elégedett az eredménnyel: az új orra sokkal természetesebb, és jobban hasonlít arra, amellyel született.

Tapasztalataiból kiindulva azt tanácsolja másoknak, hogy plasztikai műtét előtt alaposan nézzék át az orvosok korábbi munkáit, különösen a hosszú távú eredményeket bemutató képeket. Szerinte ugyanis nem az számít, hogyan néz ki valami közvetlenül a műtét után, hanem az, hogy évekkel később is elégedett-e vele a páciens.

