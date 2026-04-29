Pluto

Újra fellángolt a nagy vita: tényleg bolygó lehet újra a Pluto?

Újra fellángolt a vita a Naprendszer legismertebb törpebolygója körül, miután a NASA vezetője ismét felvetette: ideje lenne visszaadni régi rangját. A Pluto ügyében azonban továbbra sincs tudományos egyetértés, így egyelőre marad a kérdés: bolygó vagy törpebolygó?
A Pluto ismét a figyelem középpontjába került, miután Jared Isaacman, a NASA vezetője egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy ő azon az oldalon áll, amely visszaadná a Pluto bolygó-státuszát. A kijelentés közel húsz évvel azután hangzott el, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban törpebolygóvá minősítette át az égitestet.

Pluto és Charon /  Illusztráció, amely a NASA New Horizons terepképeit is felhasználja
Fotó: HYPERSPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRAR / JWH / AFP

Miért nem bolygó a Pluto jelenleg?

A jelenlegi hivatalos besorolás szerint a Pluto azért nem számít bolygónak, mert bár a Nap körül kering és elég nagy ahhoz, hogy gömbölyű alakja legyen, nem „tisztította meg” a pályája környezetét más égitestektől. 

A NASA hivatalos ismertetője ma is törpebolygóként hivatkozik rá.

Miért szeretik mégis sokan bolygónak nevezni?

A vita azért nem csillapodik, mert a Plútó sok szempontból rendkívül izgalmas égitest: 

van légköre, öt holdja, változatos felszíne, és a kutatások szerint geológiailag sem teljesen „halott”. 

Több kutató ezért úgy véli, hogy a Pluto fizikai tulajdonságai alapján igenis megérdemelné a bolygó megnevezést, még ha nem is ugyanabba a kategóriába tartozna, mint a Föld vagy a Mars.

Ez a NASA-tól 2015. július 14-én kapott fotó a New Horizons űrszonda 2015. július 11-i felvételét mutatja a Pluto Charon felé néző féltekéről, feltárva érdekes geológiai részleteket, amelyek kiemelten érdekesek a küldetésben részt vevő tudósok számára
Fotó: HO / NASA

Egyelőre nem várható gyors fordulat

A hivatalos átminősítéshez nem a NASA egyedüli döntése kellene, hanem a Nemzetközi Csillagászati Unió támogatása. Jelenleg tehát a Pluto hivatalosan továbbra is törpebolygó, még ha a közvélemény és több szakember szívében továbbra is a Naprendszer egykori kilencedik bolygójaként él – számolt be az Independent.

