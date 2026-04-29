Újra fellángolt a nagy vita: tényleg bolygó lehet újra a Pluto?

A Pluto ismét a figyelem középpontjába került, miután Jared Isaacman, a NASA vezetője egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy ő azon az oldalon áll, amely visszaadná a Pluto bolygó-státuszát. A kijelentés közel húsz évvel azután hangzott el, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban törpebolygóvá minősítette át az égitestet.

Pluto és Charon / Illusztráció, amely a NASA New Horizons terepképeit is felhasználja

Miért nem bolygó a Pluto jelenleg?

A jelenlegi hivatalos besorolás szerint a Pluto azért nem számít bolygónak, mert bár a Nap körül kering és elég nagy ahhoz, hogy gömbölyű alakja legyen, nem „tisztította meg” a pályája környezetét más égitestektől.

A NASA hivatalos ismertetője ma is törpebolygóként hivatkozik rá.

Miért szeretik mégis sokan bolygónak nevezni?

A vita azért nem csillapodik, mert a Plútó sok szempontból rendkívül izgalmas égitest:

van légköre, öt holdja, változatos felszíne, és a kutatások szerint geológiailag sem teljesen „halott”.

Több kutató ezért úgy véli, hogy a Pluto fizikai tulajdonságai alapján igenis megérdemelné a bolygó megnevezést, még ha nem is ugyanabba a kategóriába tartozna, mint a Föld vagy a Mars.

Ez a NASA-tól 2015. július 14-én kapott fotó a New Horizons űrszonda 2015. július 11-i felvételét mutatja a Pluto Charon felé néző féltekéről, feltárva érdekes geológiai részleteket, amelyek kiemelten érdekesek a küldetésben részt vevő tudósok számára

Egyelőre nem várható gyors fordulat

A hivatalos átminősítéshez nem a NASA egyedüli döntése kellene, hanem a Nemzetközi Csillagászati Unió támogatása. Jelenleg tehát a Pluto hivatalosan továbbra is törpebolygó, még ha a közvélemény és több szakember szívében továbbra is a Naprendszer egykori kilencedik bolygójaként él – számolt be az Independent.