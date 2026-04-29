Újra fellángolt a nagy vita: tényleg bolygó lehet újra a Pluto?

A Pluto ismét a figyelem középpontjába került, miután Jared Isaacman, a NASA vezetője egy kongresszusi meghallgatáson arról beszélt, hogy ő azon az oldalon áll, amely visszaadná a Pluto bolygó-státuszát. A kijelentés közel húsz évvel azután hangzott el, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban törpebolygóvá minősítette át az égitestet.
Miért nem bolygó a Pluto jelenleg?
A jelenlegi hivatalos besorolás szerint a Pluto azért nem számít bolygónak, mert bár a Nap körül kering és elég nagy ahhoz, hogy gömbölyű alakja legyen, nem „tisztította meg” a pályája környezetét más égitestektől.
A NASA hivatalos ismertetője ma is törpebolygóként hivatkozik rá.
Miért szeretik mégis sokan bolygónak nevezni?
A vita azért nem csillapodik, mert a Plútó sok szempontból rendkívül izgalmas égitest:
van légköre, öt holdja, változatos felszíne, és a kutatások szerint geológiailag sem teljesen „halott”.
Több kutató ezért úgy véli, hogy a Pluto fizikai tulajdonságai alapján igenis megérdemelné a bolygó megnevezést, még ha nem is ugyanabba a kategóriába tartozna, mint a Föld vagy a Mars.
Egyelőre nem várható gyors fordulat
A hivatalos átminősítéshez nem a NASA egyedüli döntése kellene, hanem a Nemzetközi Csillagászati Unió támogatása. Jelenleg tehát a Pluto hivatalosan továbbra is törpebolygó, még ha a közvélemény és több szakember szívében továbbra is a Naprendszer egykori kilencedik bolygójaként él – számolt be az Independent.
Amikor megszületett a „kilencedik bolygó” – a Pluto története
1930. február 18-án egy fiatal amatőr csillagász olyan felfedezést tett, amely évtizedekre átírta a Naprendszerről alkotott képünket. A Pluto felfedezése nemcsak tudományos mérföldkő volt, hanem egy érzelmekkel, vitákkal és identitáskérdésekkel átszőtt történet kezdete is.