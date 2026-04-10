A tudósok is alig hittek a szemüknek – 300 millió éves rejtély oldódott meg

A világ legidősebb polipjának tartott fosszília valójában nem is polip volt – erre jutott egy új kutatás, amely alapjaiban írja át a korábbi feltételezéseket. A 300 millió éves tengeri élőlényt eddig a legkorábbi ismert polipként tartották számon, most azonban a tudósok arra jutottak, hogy a maradványok inkább egy nautilusz rokonához tartoznak.
Polip fosszília helyett egy nautiluszt temetett magával az idő vasfoga
A Pohlsepia mazonensis nevű fosszíliát még 2000-ben azonosították polipként, ami azért számított szenzációs felfedezésnek, mert azt sugallta, hogy a nyolckarú fejlábúak jóval korábban jelentek meg, mint azt addig gondolták. A következő legidősebb ismert polipfosszíliát ugyanis mindössze körülbelül 90 millió évesre datálják, vagyis óriási időbeli különbség tátongott a két lelet között.
A kutatók most egy szinkrotron segítségével vizsgálták meg a fosszíliát, vagyis olyan berendezéssel, amely rendkívül erős fénysugarakkal képes a kőzet belsejébe látni. A vizsgálat során egy radulát, vagyis fogszalagot találtak, amely minden puhatestűre jellemző.
A döntő bizonyítékot az jelentette, hogy a fogsorok 11 fogból álltak, miközben a polipoknál ez a szám hét vagy kilenc.
A kutatók szerint ezért kizárt, hogy a lelet polip legyen. A fogazat sokkal inkább egy fosszilis nautiloidéhoz hasonlított. A Guinness World Records közölte, hogy ezek után már nem tartja nyilván a leletet a világ legidősebb polipfosszíliájaként. A chicagói Field Museum azonban így is különleges maradványt őriz: a világ legidősebb lágyszövetes nautiluszát – olvasható az ABC News cikkében.
