ősi polipok

Krákenek uralhatták az ősi tengereket? Meglepő felfedezés született

Egy új kutatás teljesen átírhatja, amit eddig az ősi tengerek ragadozóiról gondoltunk. Az akár 19 méteresre növő polipok nemcsak hatalmasak voltak, hanem csontokat is képesek voltak összeroppantani, így a tápláléklánc csúcsán állhattak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint hatalmas, „krákenszerű” polipok éltek mintegy 100 millió évvel ezelőtt, és ezek az ősi ragadozók még csontokat is képesek voltak összeroppantani. A tudósok szerint ezek az ősi polipok a kréta kori tengerek egyik legfélelmetesebb csúcsragadozói lehettek – írja a Guardian

Óriási polipok uralták az ősi tengereket: döbbenetes felfedezés a kréta korból
(A kép illusztráció.)
Óriási polipok a dinoszauruszok korában 

A kutatás során fosszíliákat vizsgáltak, amelyek alapján kiderült, hogy egyes polipfajok akár 7–19 méter hosszúra is megnőhettek. Ez azt jelenti, hogy ezek a gigantikus polipok méretben vetekedhettek a kor ismert tengeri ragadozóival, sőt akár rájuk is vadászhattak. 

A szakértők szerint ez teljesen új megvilágításba helyezi a kréta kori tengerek élővilágát, amelyről eddig azt gondolták, hogy főként gerinces ragadozók uralták. 

Mivel a polipok teste puha, nagyon ritkán marad fenn fosszíliaként. Ezért a kutatók a szájüregüket vizsgálták, amelyek az egyetlen kemény részei ezeknek az állatoknak. 

Az elemzések kimutatták, hogy a fosszilis csőrök erősen kopottak voltak, ami arra utal, hogy ezek a polipok rendszeresen kemény táplálékot fogyasztottak – például csontokat és kagylókat is összeroppantottak. 

Nem mindennapi ragadozó volt a polip 

A kutatók szerint ezek az ősi polipok hasonlóan vadásztak, mint mai rokonaik: karjaikkal elkapták zsákmányukat, majd erős csőrükkel darabolták fel. A nagyobb példányoknál a csőr jelentős kopása arra utal, hogy gyakran fogyasztottak kemény testű állatokat. 

Megdöbbentő felfedezés: ilyen krokodilt még nem láttak eddig

Egy évtizedekkel ezelőtt felfedezett, de sokáig azonosítatlan maradvány új fényt vet a földtörténet egyik izgalmas korszakára. A kutatók szerint ez a lelet egy eddig ismeretlen krokodil rokona lehetett, amely teljesen eltérő életmódot folytatott, mint a mai társai.

Óriási sárkánykoponyát találtak a sivatagban

Hatalmas, szarvval és tüskékkel díszített koponya került elő a Szahara sivatagból, amely első pillantásra egy legendás sárkányra emlékeztet. A kutatók szerint azonban egy eddig ismeretlen ősi ragadozó dinoszaurusz maradványaira bukkantak, amely új képet adhat a Spinosaurusok életmódjáról és élőhelyéről.

 

