Pollenszezon: egyre rosszabb hír jön az allergiásoknak

2026 tavaszán ismét egyértelművé vált, hogy a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb lehet. Az Euronews Health szerint a szakértők azt látják, hogy az elmúlt évtizedben a szezon valamivel korábban indul, tovább tart, és a pollenterhelés is növekszik, ami összefügghet a melegebb időjárással és az éghajlatváltozással.

Pollenszezon Európában: egyre korábban kezdődik és tovább tart

Hogy alakul ki a pollenallergia?

Az Európai Klíma- és Egészségmegfigyelő Központ szerint a pollenhez köthető allergiák az európaiak jelentős részét érintik, és a hosszabb szezon az életminőségre, az alvásra, sőt a munkateljesítményre is hatással lehet.

Minél tovább van kitéve valaki egy allergénnek, annál érzékenyebbé válik rá, vagyis ha egyre több növény egyre több pollent bocsát ki egyre hosszabb ideig, azzal a pollenhez köthető allergiák száma is emelkedik

Mit tehet a pollenszezon idején?

A forrás szerint a kitettség néhány egyszerű lépéssel csökkenthető:

Érdemes napközben zárva tartani az ablakokat, inkább kora reggel vagy este szellőztetni.

Hazaérve lezuhanyozni és ruhát cserélni, a ruhákat pedig lehetőleg beltérben szárítani.

Szabadban a napszemüveg is segíthet, a nagyon érzékenyeknek pedig a szemüveg vagy az eldobható kontaktlencse lehet jobb választás.