Pollenszezon: egyre rosszabb hír jön az allergiásoknak

2026 tavaszán ismét egyértelművé vált, hogy a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb lehet. Az Euronews Health szerint a szakértők azt látják, hogy az elmúlt évtizedben a szezon valamivel korábban indul, tovább tart, és a pollenterhelés is növekszik, ami összefügghet a melegebb időjárással és az éghajlatváltozással.
Hogy alakul ki a pollenallergia?
Az Európai Klíma- és Egészségmegfigyelő Központ szerint a pollenhez köthető allergiák az európaiak jelentős részét érintik, és a hosszabb szezon az életminőségre, az alvásra, sőt a munkateljesítményre is hatással lehet.
Mit tehet a pollenszezon idején?
A forrás szerint a kitettség néhány egyszerű lépéssel csökkenthető:
- Érdemes napközben zárva tartani az ablakokat, inkább kora reggel vagy este szellőztetni.
- Hazaérve lezuhanyozni és ruhát cserélni, a ruhákat pedig lehetőleg beltérben szárítani.
- Szabadban a napszemüveg is segíthet, a nagyon érzékenyeknek pedig a szemüveg vagy az eldobható kontaktlencse lehet jobb választás.
A pollenallergia akkor alakul ki, amikor a levegőben szálló részecskék a légutakkal és a szemmel érintkeznek, az immunrendszer pedig hisztamint szabadít fel. Ez orrfolyást, tüsszögést, könnyezést és szemirritációt okozhat.