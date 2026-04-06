Pollenszezon: egyre rosszabb hír jön az allergiásoknak

Európában egyre korábban kezdődik és tovább is tart a pollenszezon, ami az allergiások számára évről évre nagyobb megterhelést jelent. A pollenszezon ezért nemcsak kellemetlen tavaszi jelenség, hanem egyre komolyabb egészségügyi és életmódbeli kihívás is.
2026 tavaszán ismét egyértelművé vált, hogy a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb lehet. Az Euronews Health szerint a szakértők azt látják, hogy az elmúlt évtizedben a szezon valamivel korábban indul, tovább tart, és a pollenterhelés is növekszik, ami összefügghet a melegebb időjárással és az éghajlatváltozással.

Pollenszezon Európában: egyre korábban kezdődik és tovább tart
Fotó: Alex Jones / Unsplash

Hogy alakul ki a pollenallergia?

A pollenallergia akkor alakul ki, amikor a levegőben szálló részecskék a légutakkal és a szemmel érintkeznek, az immunrendszer pedig hisztamint szabadít fel. Ez orrfolyást, tüsszögést, könnyezést és szemirritációt okozhat. 

Az Európai Klíma- és Egészségmegfigyelő Központ szerint a pollenhez köthető allergiák az európaiak jelentős részét érintik, és a hosszabb szezon az életminőségre, az alvásra, sőt a munkateljesítményre is hatással lehet.

Minél tovább van kitéve valaki egy allergénnek, annál érzékenyebbé válik rá, vagyis ha egyre több növény egyre több pollent bocsát ki egyre hosszabb ideig, azzal a pollenhez köthető allergiák száma is emelkedik
Fotó: AI generated / Freepik

Mit tehet a pollenszezon idején?

A forrás szerint a kitettség néhány egyszerű lépéssel csökkenthető: 

  • Érdemes napközben zárva tartani az ablakokat, inkább kora reggel vagy este szellőztetni. 
  • Hazaérve lezuhanyozni és ruhát cserélni, a ruhákat pedig lehetőleg beltérben szárítani. 
  • Szabadban a napszemüveg is segíthet, a nagyon érzékenyeknek pedig a szemüveg vagy az eldobható kontaktlencse lehet jobb választás.

