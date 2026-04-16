Pokollá teheti a napjait a pollenszezon, ezek a szerek segíthetnek

A pollenszezon idején gyakran jelentkezik tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és viszkető, könnyező szem. A szakember szerint nincs mindenkinek egyformán legjobb megoldás, ezért a megfelelő készítmény egyénenként eltérhet.

Tombol a pollenszezon: mit tehetünk az allergia ellen?

A pollenszezon beköszöntével sokaknál újra megjelennek a szénanátha tipikus tünetei: a viszkető szem, a tüsszögés, az orrfolyás és az orrdugulás. A pollenallergia, más néven allergiás rhinitis, az orrnyálkahártya allergének által kiváltott gyulladása, amely nemcsak a közérzetet ronthatja, hanem a mindennapi teljesítményt is visszafoghatja. A panaszok között a könnyező szem, a száj- és torokviszketés, sőt akár a fül viszketése is megjelenhet.

A FITBOOK által megkérdezett Dr. Timm Golüke szerint a tünetek enyhítésére több recept nélkül is kapható készítmény létezik, de fontos, hogy a megfelelő hatóanyagot válasszuk.

A szakember a második generációs antihisztaminokat ajánlja, mert ezek körülbelül 24 órán át csökkenthetik az allergiás tüneteket, miközben általában kevésbé okoznak álmosságot, mint a régebbi szerek.

Dr. Golüke szerint a loratadin gyakran jó választás lehet, mert kevés mellékhatással jár, a dezloratadin pedig általában valamivel erősebben és egyenletesebben hat. A cetirizin és a levocetirizin szintén hatásos lehet a tüsszögés, az orrfolyás és a viszketés ellen, ugyanakkor előbbi nagyobb eséllyel okozhat álmosságot. A fexofenadin kevésbé ismert, de sokaknál napközben is jól használható, mert alig szedál.

A szakember hangsúlyozta, hogy

nincs mindenkire egyformán működő készítmény, ezért előfordulhat, hogy valakinek az egyik antihisztamin válik be jobban, másnak pedig egy másik.

Európában egyre korábban kezdődik és tovább is tart a pollenszezon, ami az allergiások számára évről évre nagyobb megterhelést jelent. A pollenszezon ezért nemcsak kellemetlen tavaszi jelenség, hanem egyre komolyabb egészségügyi és életmódbeli kihívás is.

Az enyhe időjárás hatására látványosan megemelkedett a levegő pollenterhelése, így egyre több allergiás tapasztalhat kellemetlen tüneteket. A szakemberek szerint a pollenszezon idén korábban és intenzívebben indult, ezért érdemes időben felkészülni a fokozódó terhelésre.



