Hihetetlen! Életre keltették a pompeji katasztrófa egyik áldozatát

Pompejiben először használtak mesterséges intelligenciát arra, hogy digitálisan rekonstruálják a Vezúv kitörésének egyik áldozatát. Természetesen nem valódi „életre keltésről” van szó, hanem mesterséges intelligenciával készült digitális arcrekonstrukcióról.

A nápolyi Pompeji régészeti lelőhely Fotó: ISO EKLE / ANADOLU

Pompeji rekonstruálás: mesterséges intelligencia segíti a régészetet

A kutatók egy idősebb férfi arcát alkották meg, aki a Kr. u. 79-es katasztrófa idején próbált elmenekülni az ókori városból. A férfit egy másik áldozattal együtt a Porta Stabia nekropolisz közelében, Pompeji falain kívül találták meg. A régészek szerint a két ember a partvidék felé menekülhetett, amikor a vulkán kitörése betemette a várost.

A vizsgálatok alapján az idősebb férfi a katasztrófa korai szakaszában halt meg, amikor sűrűn hullani kezdett a vulkáni törmelék. A lelet különösen megrázó részlete, hogy az áldozat egy terrakotta mozsarat tartott magánál. A kutatók szerint ezzel próbálhatta védeni a fejét a lehulló lapillitől, vagyis az apró vulkáni kövektől.

A férfinál egy olajlámpást, egy kis vasgyűrűt és tíz bronzérmét is találtak, amelyek személyes képet adnak utolsó pillanatairól és Pompeji hétköznapi életéről.

A digitális portrét a Pompeji Régészeti Park és a Padovai Egyetem szakemberei készítették el régészeti felmérési adatok, mesterséges intelligencia és képszerkesztési technikák segítségével.

A cél az volt, hogy a csontváz- és ásatási adatokból valósághű emberi arc szülessen. A módszer azért különleges, mert a csaknem kétezer éves tragédia egyik szereplőjét már nem pusztán leletként, hanem emberi arcként is láthatjuk.

A szakemberek szerint az MI új korszakot hozhat a régészetben, mert segíthet feldolgozni és bemutatni a hatalmas mennyiségű adatot. A pompeji projekt azt is megmutatja, hogy a modern technológia közelebb hozhatja a közönséghez a csaknem kétezer évvel ezelőtti tragédiát – számol be a CBS News.

