Hihetetlen! Életre keltették a pompeji katasztrófa egyik áldozatát

Először használtak mesterséges intelligenciát egy menekülő ember arcának rekonstruálására. Pompeji katasztrófájának áldozata egy idősebb férfi lehetett, aki a part felé próbált eljutni. A leletek szerint terrakotta mozsárral védekezhetett a vulkáni törmelék ellen.
mesterséges intelligenciapompejiókorkatasztrófaókori róma

Pompejiben először használtak mesterséges intelligenciát arra, hogy digitálisan rekonstruálják a Vezúv kitörésének egyik áldozatát. Természetesen nem valódi „életre keltésről” van szó, hanem mesterséges intelligenciával készült digitális arcrekonstrukcióról.

A nápolyi Pompeji régészeti lelőhely, POMPEII, ITALY - MARCH 11: Plaster casts displayed during the inauguration of a permanent exhibition dedicated to the casts and organic remains of Pompeii at the Palestra Grande of the archaeological site of Pompeii near Naples in Pompeii, Italy, on March 11, 2026. Iso Ekle / Anadolu (Photo by Iso Ekle / Anadolu via AFP)
A nápolyi Pompeji régészeti lelőhely Fotó: ISO EKLE / ANADOLU

Pompeji rekonstruálás: mesterséges intelligencia segíti a régészetet

A kutatók egy idősebb férfi arcát alkották meg, aki a Kr. u. 79-es katasztrófa idején próbált elmenekülni az ókori városból. A férfit egy másik áldozattal együtt a Porta Stabia nekropolisz közelében, Pompeji falain kívül találták meg. A régészek szerint a két ember a partvidék felé menekülhetett, amikor a vulkán kitörése betemette a várost.

A vizsgálatok alapján az idősebb férfi a katasztrófa korai szakaszában halt meg, amikor sűrűn hullani kezdett a vulkáni törmelék. A lelet különösen megrázó részlete, hogy az áldozat egy terrakotta mozsarat tartott magánál. A kutatók szerint ezzel próbálhatta védeni a fejét a lehulló lapillitől, vagyis az apró vulkáni kövektől.

A férfinál egy olajlámpást, egy kis vasgyűrűt és tíz bronzérmét is találtak, amelyek személyes képet adnak utolsó pillanatairól és Pompeji hétköznapi életéről. 

A digitális portrét a Pompeji Régészeti Park és a Padovai Egyetem szakemberei készítették el régészeti felmérési adatok, mesterséges intelligencia és képszerkesztési technikák segítségével.

A cél az volt, hogy a csontváz- és ásatási adatokból valósághű emberi arc szülessen. A módszer azért különleges, mert a csaknem kétezer éves tragédia egyik szereplőjét már nem pusztán leletként, hanem emberi arcként is láthatjuk.

A szakemberek szerint az MI új korszakot hozhat a régészetben, mert segíthet feldolgozni és bemutatni a hatalmas mennyiségű adatot. A pompeji projekt azt is megmutatja, hogy a modern technológia közelebb hozhatja a közönséghez a csaknem kétezer évvel ezelőtti tragédiát – számol be a CBS News.

