Egészséges a pornónézés? – meglepő állításokra derült fény egy botrányos kutatásból

A projektet vezető Alan McKee szerint ideje lenne leszámolni azzal a gondolattal, hogy minden pornográf tartalom egyformán káros. Úgy véli, a fiatal felnőtteket inkább „pornóértésre” kellene tanítani, hogy felismerjék a különbséget az ártalmas és az etikus tartalmak között, írja a Guardian.

Egy friss kutatás szerint a pornófogyasztás bizonyos dolgok megfelelése esetén „egészséges"

A kutatók hat pontban határozták meg, szerintük mi számít „egészséges pornónak”:

változatos testek és szereplők

különböző szexuális gyakorlatok

egyértelmű beleegyezés bemutatása

etikus gyártási körülmények

minden résztvevő örömére fókuszálás

biztonságos szex ábrázolása

McKee szerint a tiltás nem működik: „Ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a drogellenes háború” – fogalmazott.

Nem mindenki hisz az egészséges pornóban

A felvetés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Pornóellenes aktivisták szerint lehetetlen „kifehéríteni” az iparágat. Melinda Tankard Reist, a Collective Shout képviselője úgy véli: a legtöbb fogyasztó eleve erőszakos és megalázó tartalmakat keres, így az „etikus pornó” inkább illúzió.

A vita odáig fajult, hogy még vallási vezetők is megszólaltak: Ferenc pápa korábban egyenesen „ördögi kísértésnek” nevezte a pornográfiát, még ha elismerte is, hogy sokan – köztük egyházi személyek – fogyasztják.

Tanítani kellene, nem tiltani?

Más szakértők szerint viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni a valóságot: a fiatalok így is, úgy is találkoznak pornóval. Egyes kutatók szerint ezért inkább arról kellene beszélni velük, hogyan jelenik meg a beleegyezés, a hatalom és az erőszak kérdése ezekben a tartalmakban.

A legnagyobb vita azonban egyetlen szó körül forog: mit jelent az, hogy egészséges? Egyesek szerint ez veszélyes, mert könnyen morális ítélkezéssé válhat – mások szerint viszont épp ez segíthet eligazodni egy egyre kaotikusabb online világban.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Pornóbotrány egy német iskolában: politikai vita és minisztériumi vizsgálat

Országos visszhangot váltott ki egy szászországi iskolában történt botrány, amelynek nyomán a tartományi oktatási minisztérium vizsgálatot indított a lehetséges jogsértések feltárására. Az ügy egy projekthét eseményeihez kapcsolódik, ahol szülők és diákok beszámolói szerint kiskorúak számára is hozzáférhetővé váltak pornográf tartalmak.