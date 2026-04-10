Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
portugál gálya

Ne nyúljon hozzá! – még a homokban fekve is csíphet ez a különös élőlény

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több figyelmeztetés érkezik az amerikai partokról, miután veszélyes tengeri élőlények sodródtak partra Texas és Florida között. A portugál gálya most azért került a figyelem középpontjába, mert csípése még akkor is rendkívül fájdalmas lehet, ha már napokkal korábban a homokra került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
portugál gályatengeri élőlényekcsípésmedúza

Az elmúlt napokban a Mexikói-öböl partvidékén, köztük Alabama strandjain is több helyen észleltek portugál gályákat, a hatóságok és vízimentők pedig arra kérik a strandolókat, hogy semmiképp se érjenek hozzájuk. A portugál gálya gyakran medúzának tűnik, valójában azonban nem az: a NOAA szerint egy szifonofóra, vagyis egymással együttműködő, genetikailag azonos élőlények telepe.

Portugál gálya sodródott partra: ezért figyelmeztetik most a strandolókat
Fotó: Brianna Lengacher  / Unsplash

A portugál gálya nem medúza, mégis komoly veszélyt jelent

A különös, kékes-lilás, felfújt hólyagra emlékeztető élőlény hosszú csápokat húz maga után, amelyek átlagosan körülbelül 10 méteresek lehetnek, de akár 30 méterre is megnyúlhatnak. 

Ezekben találhatók azok a csalánsejtek, amelyek a fájdalmas csípést okozzák.

Még partra sodródva is csíphet

A szakértők szerint a portugál gálya egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a parton heverve, sőt akár elpusztulva is képes csípni. Emiatt a strandolóknak azt tanácsolják, hogy inkább távolról nézzék meg, és ne próbálják megérinteni vagy arrébb tenni.

A tengeri élőlény jellegzetes nevét egy 18. századi portugál hadihajóhoz való esztétikai hasonlóságáról kapta
Fotó: Sebastian Schuster / Unsplash

Ezért figyelmeztetnek most ennyire a partokon

A New York Post beszámolója szerint a szezonális megjelenés miatt Texas és Florida között több strandon is figyelmeztetéseket adtak ki. A portugál gálya csípése embernél általában nem halálos, de nagyon erős, égő fájdalmat és csíkos bőrelváltozásokat okozhat, ezért panasz esetén orvosi segítséget javasolnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról