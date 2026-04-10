Ne nyúljon hozzá! – még a homokban fekve is csíphet ez a különös élőlény

Az elmúlt napokban a Mexikói-öböl partvidékén, köztük Alabama strandjain is több helyen észleltek portugál gályákat, a hatóságok és vízimentők pedig arra kérik a strandolókat, hogy semmiképp se érjenek hozzájuk. A portugál gálya gyakran medúzának tűnik, valójában azonban nem az: a NOAA szerint egy szifonofóra, vagyis egymással együttműködő, genetikailag azonos élőlények telepe.
A portugál gálya nem medúza, mégis komoly veszélyt jelent
A különös, kékes-lilás, felfújt hólyagra emlékeztető élőlény hosszú csápokat húz maga után, amelyek átlagosan körülbelül 10 méteresek lehetnek, de akár 30 méterre is megnyúlhatnak.
Ezekben találhatók azok a csalánsejtek, amelyek a fájdalmas csípést okozzák.
Még partra sodródva is csíphet
A szakértők szerint a portugál gálya egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a parton heverve, sőt akár elpusztulva is képes csípni. Emiatt a strandolóknak azt tanácsolják, hogy inkább távolról nézzék meg, és ne próbálják megérinteni vagy arrébb tenni.
Ezért figyelmeztetnek most ennyire a partokon
A New York Post beszámolója szerint a szezonális megjelenés miatt Texas és Florida között több strandon is figyelmeztetéseket adtak ki. A portugál gálya csípése embernél általában nem halálos, de nagyon erős, égő fájdalmat és csíkos bőrelváltozásokat okozhat, ezért panasz esetén orvosi segítséget javasolnak.
A csípés – legyen szó rovarokról vagy tengeri élőlényekről – nem mindig csak kellemetlen, egyes fajoknál valódi tortúrát jelenthet. A legrettegettebb állatok csípése szó szerint pokoli kínokat idéz elő.
Az óriásmedúza akár tízméteres hosszúságot is elérhet.