Az Operaház vezetője keményen helyretette Magyar Pétert – mutatjuk, mit mondott

Megvan a rák gyenge pontja, így ölhető meg a daganat

Prince

Tíz év után is emlékezünk – így vált Prince a popzene örök legendájává

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Prince Rogers Nelson a popzene egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású alakja volt, aki évtizedeken át folyamatosan megújította a könnyűzene hangzását. Prince neve ma is egyet jelent a zenei szabadsággal, az újító szemlélettel és a maradandó slágerekkel.
Princezenészhalál

Az Egyesült Államokban, 1958. június 7-én született Prince Rogers Nelson több mint három évtizeden át volt meghatározó szereplője a nemzetközi popzenének. A tíz éve, 2016. április 21-én, 57 éves korában elhunyt előadó máig a modern könnyűzene egyik legnagyobb hatású alakjának számít.

Prince Rogers Nelson 1981-ben
Fotó: Allen Beaulieu / Wikipedia

Prince öröksége ma is él

Prince különleges tehetsége abban is megmutatkozott, hogy több műfajt ötvözve teremtett saját hangzást. A funky, a rock, a pop és a soul mellett számos más zenei irányzat is megjelent munkáiban, miközben olyan ikonikus albumokkal írta be magát a zenetörténetbe, mint a Purple Rain – írja az ATEMPO.

Pályafutása során 39 stúdióalbumot adott ki, több mint 150 millió lemezt értékesített világszerte,

és Oscar-, Golden Globe-, valamint többszörös Grammy-díjat nyert. Prince 2016. április 21-én, 57 éves korában hunyt el, halálának oka a hivatalos jelentés szerint fentanil túladagolás volt.

Prince nemcsak előadóként, hanem dalszerzőként is maradandót alkotott, öröksége pedig halála után is tovább él a zenéiben.

További tartalmaink:

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Csillagközi invázió sztárja

Elhunyt a Melrose Place és a Csillagközi invázió sztárja. Patrick Muldood mindössze 57 éves volt.

Rettenetes fájdalmai voltak és 50 kiló sem volt halálakor Prince

Prince szájon át, tabletta formájában vehette be a heroinnál ötvenszer erősebb fentanilból a halálos dózist. A világhírű zenész epilepsziával is küzdött, csípőjével is gond volt.

 

 

