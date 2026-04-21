Tíz év után is emlékezünk – így vált Prince a popzene örök legendájává

Az Egyesült Államokban, 1958. június 7-én született Prince Rogers Nelson több mint három évtizeden át volt meghatározó szereplője a nemzetközi popzenének. A tíz éve, 2016. április 21-én, 57 éves korában elhunyt előadó máig a modern könnyűzene egyik legnagyobb hatású alakjának számít.
Prince öröksége ma is él
Prince különleges tehetsége abban is megmutatkozott, hogy több műfajt ötvözve teremtett saját hangzást. A funky, a rock, a pop és a soul mellett számos más zenei irányzat is megjelent munkáiban, miközben olyan ikonikus albumokkal írta be magát a zenetörténetbe, mint a Purple Rain – írja az ATEMPO.
Pályafutása során 39 stúdióalbumot adott ki, több mint 150 millió lemezt értékesített világszerte,
és Oscar-, Golden Globe-, valamint többszörös Grammy-díjat nyert. Prince 2016. április 21-én, 57 éves korában hunyt el, halálának oka a hivatalos jelentés szerint fentanil túladagolás volt.
Prince nemcsak előadóként, hanem dalszerzőként is maradandót alkotott, öröksége pedig halála után is tovább él a zenéiben.
Rettenetes fájdalmai voltak és 50 kiló sem volt halálakor Prince
Prince szájon át, tabletta formájában vehette be a heroinnál ötvenszer erősebb fentanilból a halálos dózist. A világhírű zenész epilepsziával is küzdött, csípőjével is gond volt.