Sokan automatikusan szedik, de tényleg hasznos a probiotikum?

Egyre több olyan készítmény jelenik meg a boltokban és patikákban, amelyet kifejezetten antibiotikum-kúra mellé ajánlanak a szakértők. A probiotikum különösen azért került a figyelem középpontjába, mert segíthet csökkenteni az antibiotikumokhoz kapcsolódó hasmenést és puffadást, bár nem minden kutatás jutott ugyanarra a következtetésre.
Az antibiotikumok hatékonyan veszik fel a harcot a bakteriális fertőzésekkel szemben, közben azonban a bélflóra egyensúlyát is felboríthatják, mert nemcsak a káros, hanem a hasznos baktériumok egy részét is elpusztítják. Emiatt sokaknál jelentkezhet hasmenés, hasi panasz vagy puffadás, ezért vetődik fel gyakran, hogy antibiotikum mellett vagy után érdemes lehet-e probiotikumot szedni.

Probiotikum antibiotikum mellé: tényleg segíthet a bélflóra védelmében?
Miért kell probiotikumot szedni?

A bizonyítékok vegyesek, de több összefoglaló elemzés szerint 

egyes probiotikus törzsek csökkenthetik az antibiotikumhoz társuló hasmenés esélyét. 

A World Gastroenterology Organisation irányelve is említi az antibiotikumhoz kapcsolódó hasmenés megelőzésében vizsgált törzseket, köztük a Lactobacillus rhamnosus-t és a Saccharomyces boulardii-t.

Nem mindegy, mikor és mit választ

Ugyanakkor egy 2018-as, sokat idézett Cell tanulmány arra jutott, hogy bizonyos probiotikum-kombinációk antibiotikum után lassíthatják a bélmikrobiom természetes helyreállását. A szakértői értelmezések szerint ezért nemcsak az számít, hogy valaki szed-e probiotikumot, hanem az is, milyen törzset választ, és mikor veszi be a készítményt.

Erre érdemes figyelni antibiotikum mellett

A gasztroenterológiai ajánlások alapján a probiotikumot nem érdemes az antibiotikummal pontosan egy időben bevenni, mert az csökkentheti a hatását.

Több forrás szerint akkor lehet jobb megoldás, ha az antibiotikumos adagok között, időben elkülönítve alkalmazzák, és lehetőleg olyan készítményt választanak, amely jól kutatott törzseket tartalmaz – hívta fel a figyelmet a DailyMail.

