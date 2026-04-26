Ezt tegye a palacsintába, ha igazán laktató reggelit szeretne

A protein palacsinta jó választás lehet fehérjedús reggelire, mert laktató és egyszerűen elkészíthető. A hozzávalók között túró vagy krémsajt, tojás, fehérjepor, fahéj és sütőpor szerepel.

Protein palacsinta recept: egy finom reggeli, mely jól lakat

A fehérjedús reggeli sokat segíthet abban, hogy lendületesebben induljon a nap, és hosszabb ideig megmaradjon a jóllakottságérzet. Erre jó megoldás lehet a puha proteinpalacsinta, amely túróval vagy krémsajttal, tojással és fehérjeporral készül.

A recepthez 200 gramm túróra vagy krémsajtra, 6 tojásra, 80 gramm fehérjeporra, 2 teáskanál fahéjra, 2 teáskanál sütőporra és kevés kókuszzsírra van szükség. Az alapanyagokat egy tálban sima tésztává kell keverni. Ha a massza túl sűrű, kevés vízzel vagy tejjel lehet lazítani.

Ezután kevés kókuszzsírt kell hevíteni egy serpenyőben, majd a tésztát három adagban kisütni. A palacsintákat akkor érdemes megfordítani, amikor megemelkednek, a szélük pedig aranybarnára és enyhén ropogósra sül. Feltétként jól illik hozzá a mogyoró-, mandula- vagy kesuvaj.

A fehérje fontos tápanyag, támogatja az izmokat, a regenerációt, valamint a bőr, a haj és a körmök egészségét. Emellett segít stabilan tartani a vércukorszintet, és hosszabb időre energiát ad. A túró, a tojás és a fehérjepor ezért jó alapja lehet egy laktató, mégis egyszerű reggelinek – írja a Focus.de.

