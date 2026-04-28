vlagyimir putyin

Putyin történelmi bejelentést tett - megjósolta a jövőt

Új korszak kezdődhet a globális politikában: Putyin szerint látványosan átalakul a világ erőviszonya.
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy a világ szeme előtt formálódik egy új, multipoláris világ, amelyben a korábbi nyugati dominancia fokozatosan háttérbe szorul. A politikus erről egy nemzetközi fórum résztvevőihez intézett beszédében beszélt.

A beszédében Putyin hangsúlyozta, hogy a globális fejlődés minden kulcsterülete – a gazdaság, a pénzügyek, a technológia és még a demográfia is – visszafordíthatatlan változásokon megy keresztül.

Vége a nyugati dominanciának?

Az orosz elnök szerint a korábban meghatározó Nyugat szerepe csökken, miközben egyre nagyobb befolyást szereznek azok az országok, amelyek a nemzeti szuverenitást helyezik előtérbe.

Putyin úgy fogalmazott: az új világrend csak akkor lehet stabil és igazságos, ha az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet elveire épül, és minden ország érdekeit figyelembe veszi. Szerinte a jelenlegi átalakulás már most is jól látható, és hosszú távon teljesen átformálhatja a nemzetközi együttműködéseket.

A Kreml álláspontja szerint ez a multipoláris világ új lehetőségeket nyit meg a különböző régiók számára, miközben csökkenti az egyoldalú befolyás szerepét a globális politikában.

 

