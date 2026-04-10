Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Putyin sokkoló bejelentést tett a háború kapcsán – ez mindent felülír

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.
„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig fegyverszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.

putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök látható Alekszandr Cibulszkij arhangelszki terület kormányzójával folytatott találkozóján, 2026. március 30-án
Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP / Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Húsvéti tűzszünetet jelentett be Putyin

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját

írták a dokumentumban.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról