Putyin sokkoló bejelentést tett a háború kapcsán – ez mindent felülír

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig fegyverszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök látható Alekszandr Cibulszkij arhangelszki terület kormányzójával folytatott találkozóján, 2026. március 30-án

Húsvéti tűzszünetet jelentett be Putyin

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját

– írták a dokumentumban.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.