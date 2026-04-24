Vlagyimir Putyin rendkívüli utasítást adott ki

Az online alapszolgáltatások zavartalan elérhetőségét a mobilnet működésének korlátozása idején is biztosító rendszer kidolgozására utasította az orosz kormányt csütörtökön Vlagyimir Putyin elnök – írja az MTI.

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

Putyin szerint a Goszuszlugi portál (az orosz Kormányablak), a fizetési rendszerek, az orvosi időpontfoglalás és más fontos szolgáltatások működését a mobilinternet-korlátozások idején is biztosítani kell, ehhez a műszaki lehetőségek adottak.

Fontosnak nevezte, hogy az állampolgárokat a megfelelő időben tájékoztassák az ilyen intézkedések bevezetéséről, de nem a biztonság rovására.

Abban az esetben, amikor operatív munka folyik a bűncselekmények és a terrorcselekmények megelőzésére, a nyilvánosság előzetes, széles körű tájékoztatása árthat az operatív munkának, mert a bűnözők is mindent látnak, hallanak”

– mondta az elnök egy kormányzati vezetőkkel folytatott tanácskozáson. Hangsúlyozta, hogy az illetékes szerveknek utólag tájékoztatniuk kell az embereket a korlátozás okáról.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a mobilnet működését dróntámadásveszély esetén általában korlátozzák Oroszországban, hogy a hálózatot ne lehessen használni a csapásmérő eszközök irányítására.

A digitalizációért felelős minisztérium összeállított egy „fehér listát” a társadalom szempontjából fontos szolgáltatásokról, amelyek még üzemszünet esetén is elérhetők. A biztonsági szervekkel egyeztetve összeállított „fehér listán” több mint 120 szolgáltatás szerepel – köztük közösségi oldalak, webáruházak, állami weboldalak, bankok, híroldalak, streaming-szolgáltatások, távközlési szolgáltatók, valamint utazásfoglalási és repülőjegy-vásárlási oldalak. Fontos feltétele a lajtsomba vételnek, hogy a szolgáltató összes szervere Oroszországban legyen.