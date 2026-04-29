Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

A Putyin vezette Oroszország idén szokatlan döntést hozott: a Moszkva központjában megrendezett katonai parádé haditechnika nélkül zajlik majd. A május 9-i ünnepség így 2007 óta először tér el a megszokott látványtól.

A moszkvai parádé idén haditechnika nélkül zajlik Putyin döntése nyomán

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az idei parádé során nem vonulnak fel harckocsik és más katonai eszközök. A hivatalos indoklás az aktuális „operatív helyzetre” hivatkozik, miközben az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak a dróntámadások Oroszország területén.

A felvonuláson így főként gyalogos egységek vesznek részt: katonai akadémiák hallgatói és különböző fegyvernemek képviselői jelennek meg. Emellett a közvetítés során bemutatják az Ukrajnában harcoló alakulatok tevékenységét is.

Visszafogottabb ünnepség jöhet Putyin idején

A döntés különösen figyelemre méltó, hiszen a Moszkva központjában tartott parádék az elmúlt években egyre látványosabbá váltak, és fontos szerepet játszottak az ország katonai erejének demonstrálásában.

Most azonban a hangsúly áttevődik a gyalogos egységekre és a légi bemutatóra, amely várhatóan továbbra is része lesz az eseménynek. A háttérben sokak szerint biztonsági megfontolások állnak, összefüggésben a háborús helyzettel.

Az idei évben a második világháború befejezésének 81. évfordulóját ünneplik. A korábbi években több tízezer katona és több száz haditechnikai eszköz vett részt a parádén, így az idei változtatás jelentős eltérést jelent a megszokott gyakorlathoz képest.