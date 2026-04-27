Sokkoló, mit mondtak a németek Putyin kapcsán – nem finomkodtak

Egy német újság szerint Berlinnek saját kezébe kell vennie a sorsát, és tárgyalnia kell Moszkvával, különben kiszorulhat a döntésekből.
Németországnak párbeszédet kellene kezdeményeznie Vlagyimir Putyinnal, hogy később ne kerüljön nehéz helyzetbe – írja a Berliner Zeitung.
A német lap szerint lépni kell Putyin felé
„Mit kell most tenni? A német szövetségi kormánynak törekednie kell a párbeszédre Vlagyimir Putyinnal…” – fogalmaz a cikk.
Az írás szerint az európai országoknak saját érdekeiket kell képviselniük, nem pedig teljes mértékben az Egyesült Államokra hagyatkozniuk, különösen a jelenlegi elnök, Donald Trump idején.
Ellenkező esetben Európa könnyen abba a helyzetbe kerülhet, amelyet Mark Carney a 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon így írt le: „Ha nem ülsz ott a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon végzed.”
