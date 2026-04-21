Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Nehéz körülmények között fogják tartani szeptemberben az orosz szövetségi parlamenti alsóházi választást, de nem fognak sikerrel járni a társadalom destabilizálását célzó kísérletek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden egy moszkvai önkormányzati díjátadó ünnepségen.
„Ellenfeleink, ahogy nevezzük őket, vagy pontosabban az ellenségeink, elsősorban a külföldiek, megpróbálnak majd minden lehetőséget kihasználni az orosz társadalom megosztására és destabilizálására” – hangoztatta Putyin.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Dmitrij Bakanovval, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség vezetőjével folytatott megbeszélés közben a moszkvai Kremlben 2026. április 11-én
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

Putyin azt hangoztatta, hogy ezek a törekvések nem fognak sikerrel járni. Kifejezte meggyőződését, hogy az oroszok a szeptemberi választásokon a konstruktív elképzeléseket, a hazafiakat és a cselekvő embereket fogják előnyben részesíteni. Rámutatott, hogy a szavazáson először vesznek majd részt az – Ukrajnától elcsatolt – „új régiók” lakosai.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a „különleges hadművelet” veteránjai javítani tudják a helyi önkormányzatok munkáját, és hogy tapasztalatuk fontos a közösségi projektek megvalósításához. Elmondta, hogy sok volt katona már ma tisztségeket tölt be, egyebek között a bajtársaik és a katonacsaládok támogatása terén.

Oroszországban idén szeptember 20-án a szövetségi törvényhozás alsóháza mellett megválasztják majd tíz régió kormányzóját, 39 régió parlamentjét, továbbá számos önkormányzat vezetését is. Sok helyen várhatóan már szeptember 18-án és 19-én is lehet majd szavazni.

 

 

