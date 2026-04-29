Négy év alatt rakta ki a világ legnagyobb puzzlejét egy nagypapa – Ön szerint hány darabos?

Lou Salas Colorado Springsben élt, és sokáig kereste a megfelelő helyet a projekt elkezdéséhez. A puzzle végül egy hatalmas, világtérképet ábrázoló alkotássá állt össze 60 különálló rész egyesítésével – írja a People.
Egy egész garázst betöltött a puzzle
A munkában unokája is segített, akit „kirakós zseninek” nevezett. Egy hiányzó darab majdnem megakadályozta a befejezést, ami miatt Salas álmatlan éjszakákat élt át.
A gyártó végül elküldte a hiányzó elemet, így folytatni tudta a munkát.
A teljes kirakás összeillesztése jelentette a legnagyobb kihívást az egész folyamat során. A család egy hatalmas asztalt épített a garázsban, hogy elférjen a kész mű.
Salas még a mennyezetről is felfüggesztette magát, hogy elérje az egész felületet.
A végső összeállítás kilenc órán át tartott, és elfoglalta az egész háromállásos garázst. Bár a kirakós nagyon drága, Salas ingyen továbbadná valakinek, aki ugyanúgy értékeli és továbbadja majd az élményt.
Tényleg segíthet az agy frissen tartásában a puzzle?
Egy kutatás szerint a puzzle-ök és más fejtörők serkentik az agy működését, több területet is egyszerre aktiválva. Ez fokozza a vérkeringést az agyban, ami segíthet a tápanyagellátásban és a káros anyagok eltávolításában. A szakértők szerint az ilyen szellemi aktivitás akár késleltetheti a demencia tüneteinek megjelenését is.
A LEGO az évek során elképesztően nagy és részletes készleteket készített, amelyek több ezer elemből állnak és akár falra is akaszthatók. A legnagyobb szettek között szerepel például egy több mint 11 000 darabos világtérkép, de hatalmas modellek készültek az Eiffel-toronyról, a Colosseumról vagy akár a Titanicról is.