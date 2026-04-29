Négy év alatt rakta ki a világ legnagyobb puzzlejét egy nagypapa – Ön szerint hány darabos?

Lou Salas Colorado Springsben élt, és sokáig kereste a megfelelő helyet a projekt elkezdéséhez. A puzzle végül egy hatalmas, világtérképet ábrázoló alkotássá állt össze 60 különálló rész egyesítésével – írja a People.

Négy év türelem kellett a puzzle kirakásához.

Egy egész garázst betöltött a puzzle

A munkában unokája is segített, akit „kirakós zseninek” nevezett. Egy hiányzó darab majdnem megakadályozta a befejezést, ami miatt Salas álmatlan éjszakákat élt át.

A gyártó végül elküldte a hiányzó elemet, így folytatni tudta a munkát.

A teljes kirakás összeillesztése jelentette a legnagyobb kihívást az egész folyamat során. A család egy hatalmas asztalt épített a garázsban, hogy elférjen a kész mű.

Salas még a mennyezetről is felfüggesztette magát, hogy elérje az egész felületet.

A végső összeállítás kilenc órán át tartott, és elfoglalta az egész háromállásos garázst. Bár a kirakós nagyon drága, Salas ingyen továbbadná valakinek, aki ugyanúgy értékeli és továbbadja majd az élményt.

Four years ago, Lou Salas lay down next to his newest puzzle box to put the size into scale. Over 800 hours and 60,000 pieces later, Salas fit all seven continents and hundreds of the world's wonders into his garage... https://t.co/PRpYhougAt — KRDO13 (@KRDO_13) April 27, 2026