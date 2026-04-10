Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
radioaktív

Durva titokra derült fény: több millió liter radioaktív vizet engedtek a folyóba éveken keresztül

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos részletek láttak napvilágot egy New York-i atomerőmű múltjáról. Az Indian Point atomerőműből több millió liter radioaktív víz került a Hudson folyóba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
radioaktívatomerőműHudson folyóvíz

Több évtizeden át engedtek radioaktív vizet a Hudson folyóba egy New York-i atomerőműből – derül ki egy friss jelentésből. A radioaktív víz kibocsátásának mértéke évente milliós nagyságrendű volt, és a hatások máig komoly vitát váltanak ki – írja a Daily Mail.

Az Indian Point atomerőműből kibocsátott radioaktív víz évente milliós nagyságrendű volt
Az Indian Point atomerőműből kibocsátott radioaktív víz évente milliós nagyságrendű volt – Fotó: KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Radioaktív víz a Hudson folyóban: nem csitulnak az aggodalmak

Az immár bezárt Indian Point atomerőmű működése során 1962 és 2021 között évente átlagosan 7,6–11,4 millió liter kezelt szennyvizet bocsátott a Hudson folyóba, amely radioaktív anyagokat is tartalmazott. 

Egy korábbi, már 1970-ben indított szövetségi vizsgálat feltárta, hogy a létesítmény működése jelentős környezeti hatásokkal járt.

A jelentés szerint az erőmű korai éveiben halak milliói pusztultak el, főként azért, mert a hűtőrendszer beszívta őket. Emellett több esetben a kibocsátott vegyi anyagok mennyisége meghaladta az előírt határértékeket, miközben a hiányos monitoring miatt nem lehetett teljes bizonyossággal kizárni további szennyezések lehetőségét. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a kibocsátási pontok közelében mérhetően nőtt a radioaktivitás szintje a vízben.

Bár ezek az értékek jellemzően alacsonyak maradtak a természetes háttérsugárzáshoz képest, a hosszú távú hatások továbbra is bizonytalanok. A vita napjainkban is folytatódik: egy 2025-ös bírósági döntés lehetővé teszi, hogy évente további 170 ezer liter radioaktív víz kerüljön a folyóba. Az erőmű jelenlegi tulajdonosa szerint minden kibocsátás megfelel a hatósági előírásoknak, a kritikusok azonban az évtizedek alatt felhalmozódó környezeti kockázatokra figyelmeztetnek.

Mindenki szörnyekre számított, de az igazság meglepőbb: ezt rejtette a fukusimai atomerőmű sugárzó vize

A várakozásokkal ellentétben nem sugártűrő szuperbaktériumok, hanem biofilmbe tömörült, hétköznapi mikroorganizmusok népesítették be a sérült reaktorok alatti vizeket. A fukusimai atomerőmű területén tett felfedezés ugyan biológiai szempontból lenyűgöző, de komoly fejfájást okozhat a létesítmény leszerelésén dolgozó mérnököknek.

 

Egy napig működött: műszaki gond miatt leállt a világ legnagyobb atomerőműve

Mindössze egy nappal az újraindítása után ismét leállították a Kashiwazaki–Kariwa atomerőművet. A 2011-es fukusimai baleset óta most először üzembe helyezett reaktort a szabályozórudakhoz kapcsolódó üzemzavar miatt állították le, az atomerőmű újraindításának időpontja egyelőre nem ismert.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról