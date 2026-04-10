Durva titokra derült fény: több millió liter radioaktív vizet engedtek a folyóba éveken keresztül

Több évtizeden át engedtek radioaktív vizet a Hudson folyóba egy New York-i atomerőműből – derül ki egy friss jelentésből. A radioaktív víz kibocsátásának mértéke évente milliós nagyságrendű volt, és a hatások máig komoly vitát váltanak ki – írja a Daily Mail.

Az Indian Point atomerőműből kibocsátott radioaktív víz évente milliós nagyságrendű volt – Fotó: KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Radioaktív víz a Hudson folyóban: nem csitulnak az aggodalmak

Az immár bezárt Indian Point atomerőmű működése során 1962 és 2021 között évente átlagosan 7,6–11,4 millió liter kezelt szennyvizet bocsátott a Hudson folyóba, amely radioaktív anyagokat is tartalmazott.

Egy korábbi, már 1970-ben indított szövetségi vizsgálat feltárta, hogy a létesítmény működése jelentős környezeti hatásokkal járt.

A jelentés szerint az erőmű korai éveiben halak milliói pusztultak el, főként azért, mert a hűtőrendszer beszívta őket. Emellett több esetben a kibocsátott vegyi anyagok mennyisége meghaladta az előírt határértékeket, miközben a hiányos monitoring miatt nem lehetett teljes bizonyossággal kizárni további szennyezések lehetőségét.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a kibocsátási pontok közelében mérhetően nőtt a radioaktivitás szintje a vízben.

Bár ezek az értékek jellemzően alacsonyak maradtak a természetes háttérsugárzáshoz képest, a hosszú távú hatások továbbra is bizonytalanok. A vita napjainkban is folytatódik: egy 2025-ös bírósági döntés lehetővé teszi, hogy évente további 170 ezer liter radioaktív víz kerüljön a folyóba. Az erőmű jelenlegi tulajdonosa szerint minden kibocsátás megfelel a hatósági előírásoknak, a kritikusok azonban az évtizedek alatt felhalmozódó környezeti kockázatokra figyelmeztetnek.