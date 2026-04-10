Durva titokra derült fény: több millió liter radioaktív vizet engedtek a folyóba éveken keresztül

Több évtizeden át engedtek radioaktív vizet a Hudson folyóba egy New York-i atomerőműből – derül ki egy friss jelentésből. A radioaktív víz kibocsátásának mértéke évente milliós nagyságrendű volt, és a hatások máig komoly vitát váltanak ki – írja a Daily Mail.
Radioaktív víz a Hudson folyóban: nem csitulnak az aggodalmak
Az immár bezárt Indian Point atomerőmű működése során 1962 és 2021 között évente átlagosan 7,6–11,4 millió liter kezelt szennyvizet bocsátott a Hudson folyóba, amely radioaktív anyagokat is tartalmazott.
Egy korábbi, már 1970-ben indított szövetségi vizsgálat feltárta, hogy a létesítmény működése jelentős környezeti hatásokkal járt.
A jelentés szerint az erőmű korai éveiben halak milliói pusztultak el, főként azért, mert a hűtőrendszer beszívta őket. Emellett több esetben a kibocsátott vegyi anyagok mennyisége meghaladta az előírt határértékeket, miközben a hiányos monitoring miatt nem lehetett teljes bizonyossággal kizárni további szennyezések lehetőségét.
A vizsgálatok kimutatták, hogy a kibocsátási pontok közelében mérhetően nőtt a radioaktivitás szintje a vízben.
Bár ezek az értékek jellemzően alacsonyak maradtak a természetes háttérsugárzáshoz képest, a hosszú távú hatások továbbra is bizonytalanok. A vita napjainkban is folytatódik: egy 2025-ös bírósági döntés lehetővé teszi, hogy évente további 170 ezer liter radioaktív víz kerüljön a folyóba. Az erőmű jelenlegi tulajdonosa szerint minden kibocsátás megfelel a hatósági előírásoknak, a kritikusok azonban az évtizedek alatt felhalmozódó környezeti kockázatokra figyelmeztetnek.
A várakozásokkal ellentétben nem sugártűrő szuperbaktériumok, hanem biofilmbe tömörült, hétköznapi mikroorganizmusok népesítették be a sérült reaktorok alatti vizeket. A fukusimai atomerőmű területén tett felfedezés ugyan biológiai szempontból lenyűgöző, de komoly fejfájást okozhat a létesítmény leszerelésén dolgozó mérnököknek.
Mindössze egy nappal az újraindítása után ismét leállították a Kashiwazaki–Kariwa atomerőművet. A 2011-es fukusimai baleset óta most először üzembe helyezett reaktort a szabályozórudakhoz kapcsolódó üzemzavar miatt állították le, az atomerőmű újraindításának időpontja egyelőre nem ismert.