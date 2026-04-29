Riasztó trend: egyre több fiatalnál diagnosztizálnak rákot, ez állhat a háttérben

Egy friss kutatás szerint egyre több fiatalnál alakul ki rák, és már 11 különböző daganattípus esetében is növekedést figyeltek meg. Bár a jelenség pontos oka még nem ismert, a szakértők szerint az elhízás szerepet játszhat a rák kialakulásában – írja a BBC.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a rák fiatal korban még mindig ritka, és az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a kockázatot.

Miért jelenik meg a rák egyre több fiatalnál?

A tudósok régóta vizsgálják, miért nő a rák előfordulása a 20-as, 30-as és 40-es éveikben járók körében. A teljes magyarázat egyelőre nem ismert, de a kutatás szerint az elmúlt évtizedekben növekvő túlsúly és elhízás lehet az egyik kulcstényező.

A testben felhalmozódó zsírszövet megváltoztathatja a hormonális egyensúlyt – például az inzulinszintet –, ami hozzájárulhat a rák kialakulásához. Ugyanakkor ez csak részben magyarázza a jelenséget, sok eset háttere továbbra is ismeretlen.

A kutatás szerint az alábbi daganatok előfordulása nőtt a fiatalabb korosztályban:

bélrák

pajzsmirigyrák

mielóma multiplex (Kahler-betegség)

májrák

veserák

epehólyagrák

hasnyálmirigyrák

méhnyálkahártya-rák

szájüregi rák

emlőrák

petefészekrák

Közülük a bélrák és az emlőrák a leggyakoribb a fiatalok körében. A bélrák és a petefészekrák kifejezetten a fiatalabbaknál növekszik, míg a többi ráktípus az idősebbeknél is gyakoribb lett.

A kutatók megvizsgálták az ismert kockázati tényezőket is. Meglepő módon a dohányzás csökkent átlagosan a fiatalok körében, az alkoholfogyasztás sem nőtt jelentősen, az emberek többet mozognak és a táplálkozás is javult bizonyos szempontból.

Ezek alapján ezek a tényezők nem magyarázzák a rákos megbetegedések növekedését.

Az egyetlen tényező, amely egyértelműen együtt nőtt a rák előfordulásával, az a túlsúly és az elhízás.

Bár a rák egyre gyakoribb a fiatalabb korosztályban, még mindig sokkal ritkábban fordul elő, mint idősebbeknél. Évente körülbelül 1000 fiatalból 1 kap rákdiagnózist, míg az idősebbeknél ez az arány jóval magasabb.

A rák megelőzése: mit tehetünk?

A szakértők szerint a rák kockázata jelentősen csökkenthető tudatos életmóddal. A becslések szerint a daganatos megbetegedések közel 40 százaléka megelőzhető lenne.