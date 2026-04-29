Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

Riasztó trend: egyre több fiatalnál diagnosztizálnak rákot, ez állhat a háttérben

A rákos megbetegedés egyre több fiatalt érint, és bár az okok még nem teljesen tisztázottak, az elhízás és az életmód szerepe egyre valószínűbb. A szakértők szerint a rák megelőzésének kulcsa az egészséges életmód, valamint az, hogy a tüneteket fiatal korban is komolyan vegyük.
Egy friss kutatás szerint egyre több fiatalnál alakul ki rák, és már 11 különböző daganattípus esetében is növekedést figyeltek meg. Bár a jelenség pontos oka még nem ismert, a szakértők szerint az elhízás szerepet játszhat a rák kialakulásában – írja a BBC

Egyre több fiatalt érint a rák: 11 daganattípus terjed, ez állhat a háttérben (A kép illusztráció.)
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a rák fiatal korban még mindig ritka, és az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a kockázatot. 

Miért jelenik meg a rák egyre több fiatalnál? 

A tudósok régóta vizsgálják, miért nő a rák előfordulása a 20-as, 30-as és 40-es éveikben járók körében. A teljes magyarázat egyelőre nem ismert, de a kutatás szerint az elmúlt évtizedekben növekvő túlsúly és elhízás lehet az egyik kulcstényező. 

A testben felhalmozódó zsírszövet megváltoztathatja a hormonális egyensúlyt – például az inzulinszintet –, ami hozzájárulhat a rák kialakulásához. Ugyanakkor ez csak részben magyarázza a jelenséget, sok eset háttere továbbra is ismeretlen. 

A kutatás szerint az alábbi daganatok előfordulása nőtt a fiatalabb korosztályban: 

  • bélrák  
  • pajzsmirigyrák  
  • mielóma multiplex (Kahler-betegség) 
  • májrák  
  • veserák  
  • epehólyagrák  
  • hasnyálmirigyrák  
  • méhnyálkahártya-rák  
  • szájüregi rák  
  • emlőrák  
  • petefészekrák  

Közülük a bélrák és az emlőrák a leggyakoribb a fiatalok körében. A bélrák és a petefészekrák kifejezetten a fiatalabbaknál növekszik, míg a többi ráktípus az idősebbeknél is gyakoribb lett. 

A kutatók megvizsgálták az ismert kockázati tényezőket is. Meglepő módon a dohányzás csökkent átlagosan a fiatalok körében, az alkoholfogyasztás sem nőtt jelentősen, az emberek többet mozognak és a táplálkozás is javult bizonyos szempontból. 

Ezek alapján ezek a tényezők nem magyarázzák a rákos megbetegedések növekedését. 

Az egyetlen tényező, amely egyértelműen együtt nőtt a rák előfordulásával, az a túlsúly és az elhízás. 

Bár a rák egyre gyakoribb a fiatalabb korosztályban, még mindig sokkal ritkábban fordul elő, mint idősebbeknél. Évente körülbelül 1000 fiatalból 1 kap rákdiagnózist, míg az idősebbeknél ez az arány jóval magasabb. 

A rák megelőzése: mit tehetünk? 

A szakértők szerint a rák kockázata jelentősen csökkenthető tudatos életmóddal. A becslések szerint a daganatos megbetegedések közel 40 százaléka megelőzhető lenne. 

A megfelelő életmód különösen fontos, hogy a lehető leginkább csökkentsük a rák kialakulásának kockázatát. Mozogjunk rendszeresen, figyeljünk oda a testsúlyunkra, kerüljük a dohányzást és étkezzünk helyesen. 

Mutatjuk a titkot: így kerülheti el egyszerre a rákot és a cukorbetegséget

Az Edinburgh-i és az Észak-Karolinai Egyetem kutatói egy modern számítógépes eszközzel elemezték az amerikai lakosság egészségügyi adatait. Azt vizsgálták, hogy a húsfogyasztás egyharmados visszavágása hogyan befolyásolja a szívbetegségek és a rák kialakulását egy évtized alatt. A kutatók szerint a feldolgozott húsok fogyasztásának 30 százalékos visszavágása kiváló megelőzési stratégia lehet. Ez a gyakorlatban csupán heti tíz szelet szalonna elhagyását jelenti. 

Ez mindent megváltoztathat: a saját gondolatai is megbetegíthetik az embert

Egy daganatos beteg története rávilágít arra, mennyire erősen hathatnak a negatív várakozások a szervezetre. A nocebo hatás lényege, hogy az ember saját állapotáról alkotott félelmei valódi testi tüneteket indíthatnak el. A jelenség többek között fájdalomnál, oltások után és ételérzékenységnél is szerepet kaphat. További részletek az Origo oldalán.

 

