Meghökkentő fordulat: egészségesnek hittük őket, de rákot okozhatnak

A kutatók úgy vélik, hogy nem a sok gyümölcs, zöldség és gabona fogyasztása, hanem egy rejtett környezeti tényező állhat a háttérben. Ez különösen aggasztó, mert a rák ilyen típusa egyre gyakrabban jelenik meg fiatal, egészségtudatos embereknél – írja a Science Daily.

A zöldségben és gyümölcsben lévő növényvédő szerek okozhatnak rákot

Fotó: CHRISTIAN MURTIN / Mood4Food

Egészséges étrend mellett is kialakulhat a rák

A kutatás az 50 év alatti, nem dohányzó betegek adatait elemezte, akiknél tüdőrákot diagnosztizáltak. Ezek az emberek átlagon felül egészséges étrendet követtek, és több zöldséget, gyümölcsöt valamint teljes kiőrlésű élelmiszert fogyasztottak. A szakértők hangsúlyozzák, hogy nincs olyan konkrét zöldség vagy gyümölcs, amelyről bizonyított lenne, hogy rákot okoz. A feltételezés inkább arra irányul, hogy

a termesztés során használt növényvédő szerek maradványai jelenthetnek kockázatot.

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a mezőgazdaságban dolgozók körében magasabb a tüdőrák előfordulása. A vizsgálat szerint a fiatal nők körében gyakoribb a betegség, ami összefügghet eltérő életmódbeli szokásokkal. Az étrend minőségét egy pontozási rendszerrel mérték, és az érintett betegek az átlagnál jobb eredményt értek el. A kutatók kiemelik, hogy további vizsgálatok szükségesek, különösen a vegyi anyagok közvetlen mérésével, mielőtt biztos következtetéseket lehetne levonni.

Mégis van egy gyümölcs, ami a tüdőrák ellenszere?

Egy Japánban őshonos gyümölcs, a sarunashi (mini kivi) ígéretes hatást mutatott a tüdőrák megelőzésében. A kutatók azt találták, hogy a gyümölcs képes csökkenteni a daganatok kialakulását és a DNS-károsodást, sőt egyes összetevői gátolhatják a tumorok növekedését is.

A tüdőrák kevésbé ismert jelei

A tüdőráknak nemcsak ismert tünetei vannak, hanem olyan kevésbé nyilvánvaló jelei is, amelyeket könnyű figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az arc és a nyak duzzanata, mentális változások (szorongás, zavartság), vagy az ujjak megvastagodása, amelyek akár daganatra utalhatnak.