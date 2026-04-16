Életéért küzd a fiatal humorista, súlyos betegséget diagnosztizáltak nála

A 28 éves, Oroszországban is ismert kirgiz humorista, Eldosz Almazov közösségi oldalán jelentette be, hogy rákos betegséggel küzd. Elmondása szerint sürgős kezelésre van szüksége, amely kemoterápiát, biopsziát és műtétet is magában foglal – írja a lenta.ru.

Az oszteoszarkoma a rák egy ritka, agresszív típusa (illusztráció)

A komikus arról is beszélt, hogy már több mint egy hónapja fájt a lába, azonban kezdetben nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek, és különböző krémekkel, gyógyszerekkel próbálta enyhíteni a fájdalmat.

Később azonban a helyzet súlyosbodott, a járás is nehézzé vált számára, ezért végül orvoshoz fordult, ahol kiderült a súlyos diagnózis.

A humorista követőihez is segítségért fordult, mivel a kezelések jelentős költséggel járnak.

