Váratlan összefüggés: van kapcsolat a rák és a házasság között

Az Egyesült Államokban ismertetett, 2026. április 8-án publikált tanulmány több mint 4 millió daganatos eset adatait elemezte. Az eredmények szerint a soha nem házas férfiaknál 68 %százalékkal, a soha nem házas nőknél pedig 85 százalékkal magasabb volt a daganatok előfordulása azokhoz képest, akik házasok voltak vagy korábban házasságban éltek. A rák kockázata ugyanakkor nem azért lehet alacsonyabb egyes csoportokban, mert a házasság önmagában véd, hanem mert gyakran együtt jár erősebb társas támogatással, jobb egészségügyi hozzáféréssel és gyakoribb szűrésekkel – hívja fel a figyelmet a CNN.

Rák kockázata: ezt mutatja a friss kutatás a házasság és az egészség kapcsolatáról

Fotó: Sandy Millar / Unsplsah

Rák kockázata: mit mutatott a kutatás?

A vizsgálat szerint a különbség több daganattípusnál is megjelent, főként azoknál, amelyek ismert kockázati tényezőkhöz kapcsolódnak, például dohányzáshoz, fertőzésekhez vagy bizonyos reprodukciós tényezőkhöz.

A kutatók szerint ez erős kapcsolatra utalhat a társas helyzet és az egészségmagatartás között, de nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést.

Nem a házasság véd, hanem a háttér számíthat

A szakértők szerint a házasság gyakran rendezettebb életvitellel, rendszeresebb szűrésekkel és nagyobb érzelmi támogatással jár együtt. Ugyanakkor a nem házas emberek mögött is állhat ugyanolyan erős családi vagy baráti háttér, ezért leegyszerűsítő lenne azt állítani, hogy önmagában a házasság csökkenti a daganatok esélyét.

Önmagában a házasság nem véd meg a ráktól, azonban a szerető, támogató környezet igen

Fotó: Hisu lee / Unsplash

Az életmód és a megelőzés marad a kulcs

A legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a daganatok megelőzésében a bizonyított tényezők számítanak:

a dohányzás kerülése,

az alkoholfogyasztás mérséklése,

a rendszeres mozgás,

az egészséges testsúly,

a szűrővizsgálatok

és az időben kért orvosi segítség.

Vagyis a rák kockázata sok ponton csökkenthető tudatos életmóddal és megelőzéssel.

Ez a valódi tanulság

A friss kutatás leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak is szükségük van stabil támogatói hálóra és jó egészségügyi hozzáférésre, akik nem élnek házasságban.

Nem az a döntő, hogy valaki házas-e, hanem az, hogy mennyire figyel tudatosan az egészségére, és van-e körülötte támogató közeg.