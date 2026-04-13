95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Váratlan összefüggés: van kapcsolat a rák és a házasság között

Olvasási idő: 6 perc
Egy friss amerikai kutatás szerint az egyedülálló, soha nem házas embereknél magasabb lehet bizonyos daganatos betegségek előfordulása. A rák kockázata azonban ebben az esetben sem egyetlen tényezőn múlik, a kutatók szerint inkább az életmód, a szűréseken való részvétel és a társas támogatás együtt alakítja a képet.
Az Egyesült Államokban ismertetett, 2026. április 8-án publikált tanulmány több mint 4 millió daganatos eset adatait elemezte. Az eredmények szerint a soha nem házas férfiaknál 68 %százalékkal, a soha nem házas nőknél pedig 85 százalékkal magasabb volt a daganatok előfordulása azokhoz képest, akik házasok voltak vagy korábban házasságban éltek. A rák kockázata ugyanakkor nem azért lehet alacsonyabb egyes csoportokban, mert a házasság önmagában véd, hanem mert gyakran együtt jár erősebb társas támogatással, jobb egészségügyi hozzáféréssel és gyakoribb szűrésekkel – hívja fel a figyelmet a CNN.

Fotó: Sandy Millar / Unsplsah
Fotó: Sandy Millar / Unsplsah

Rák kockázata: mit mutatott a kutatás?

A vizsgálat szerint a különbség több daganattípusnál is megjelent, főként azoknál, amelyek ismert kockázati tényezőkhöz kapcsolódnak, például dohányzáshoz, fertőzésekhez vagy bizonyos reprodukciós tényezőkhöz. 

A kutatók szerint ez erős kapcsolatra utalhat a társas helyzet és az egészségmagatartás között, de nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést.

Nem a házasság véd, hanem a háttér számíthat

A szakértők szerint a házasság gyakran rendezettebb életvitellel, rendszeresebb szűrésekkel és nagyobb érzelmi támogatással jár együtt. Ugyanakkor a nem házas emberek mögött is állhat ugyanolyan erős családi vagy baráti háttér, ezért leegyszerűsítő lenne azt állítani, hogy önmagában a házasság csökkenti a daganatok esélyét.

Fotó: Hisu lee / Unsplash
Fotó: Hisu lee / Unsplash

Az életmód és a megelőzés marad a kulcs

A legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a daganatok megelőzésében a bizonyított tényezők számítanak: 

  • a dohányzás kerülése, 
  • az alkoholfogyasztás mérséklése, 
  • a rendszeres mozgás, 
  • az egészséges testsúly, 
  • a szűrővizsgálatok 
  • és az időben kért orvosi segítség. 

Vagyis a rák kockázata sok ponton csökkenthető tudatos életmóddal és megelőzéssel.

Ez a valódi tanulság

A friss kutatás leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak is szükségük van stabil támogatói hálóra és jó egészségügyi hozzáférésre, akik nem élnek házasságban. 

Nem az a döntő, hogy valaki házas-e, hanem az, hogy mennyire figyel tudatosan az egészségére, és van-e körülötte támogató közeg.

Ez is érdekelheti:

Ezeket az ételeket kerülje, ha csökkenteni akarja a rák kockázatát

A szakértők szerint nem minden feldolgozott étel egyformán káros. A rák kockázata azonban a leginkább a gyorsételek, cukros italok és feldolgozott húsok fogyasztásával nő.

Ez a népszerű ital növelheti egy súlyos rák kockázatát

A prosztatarák megelőzésében továbbra is az egészséges életmód a legfontosabb, de egy kutatás szerint a rendszeres tejfogyasztás is szerepet játszhat a kockázat alakulásában. A vizsgálat arra jutott, hogy a nagyobb mennyiségű tej fogyasztása összefügghet a prosztatarák gyakoribb előfordulásával.

 

 

