Váratlan összefüggés: van kapcsolat a rák és a házasság között

Az Egyesült Államokban ismertetett, 2026. április 8-án publikált tanulmány több mint 4 millió daganatos eset adatait elemezte. Az eredmények szerint a soha nem házas férfiaknál 68 %százalékkal, a soha nem házas nőknél pedig 85 százalékkal magasabb volt a daganatok előfordulása azokhoz képest, akik házasok voltak vagy korábban házasságban éltek. A rák kockázata ugyanakkor nem azért lehet alacsonyabb egyes csoportokban, mert a házasság önmagában véd, hanem mert gyakran együtt jár erősebb társas támogatással, jobb egészségügyi hozzáféréssel és gyakoribb szűrésekkel – hívja fel a figyelmet a CNN.
Rák kockázata: mit mutatott a kutatás?
A vizsgálat szerint a különbség több daganattípusnál is megjelent, főként azoknál, amelyek ismert kockázati tényezőkhöz kapcsolódnak, például dohányzáshoz, fertőzésekhez vagy bizonyos reprodukciós tényezőkhöz.
A kutatók szerint ez erős kapcsolatra utalhat a társas helyzet és az egészségmagatartás között, de nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést.
Nem a házasság véd, hanem a háttér számíthat
A szakértők szerint a házasság gyakran rendezettebb életvitellel, rendszeresebb szűrésekkel és nagyobb érzelmi támogatással jár együtt. Ugyanakkor a nem házas emberek mögött is állhat ugyanolyan erős családi vagy baráti háttér, ezért leegyszerűsítő lenne azt állítani, hogy önmagában a házasság csökkenti a daganatok esélyét.
Az életmód és a megelőzés marad a kulcs
A legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a daganatok megelőzésében a bizonyított tényezők számítanak:
- a dohányzás kerülése,
- az alkoholfogyasztás mérséklése,
- a rendszeres mozgás,
- az egészséges testsúly,
- a szűrővizsgálatok
- és az időben kért orvosi segítség.
Vagyis a rák kockázata sok ponton csökkenthető tudatos életmóddal és megelőzéssel.
Ez a valódi tanulság
A friss kutatás leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak is szükségük van stabil támogatói hálóra és jó egészségügyi hozzáférésre, akik nem élnek házasságban.
Nem az a döntő, hogy valaki házas-e, hanem az, hogy mennyire figyel tudatosan az egészségére, és van-e körülötte támogató közeg.
Ez is érdekelheti:
Ezeket az ételeket kerülje, ha csökkenteni akarja a rák kockázatát
A szakértők szerint nem minden feldolgozott étel egyformán káros. A rák kockázata azonban a leginkább a gyorsételek, cukros italok és feldolgozott húsok fogyasztásával nő.
Ez a népszerű ital növelheti egy súlyos rák kockázatát
A prosztatarák megelőzésében továbbra is az egészséges életmód a legfontosabb, de egy kutatás szerint a rendszeres tejfogyasztás is szerepet játszhat a kockázat alakulásában. A vizsgálat arra jutott, hogy a nagyobb mennyiségű tej fogyasztása összefügghet a prosztatarák gyakoribb előfordulásával.