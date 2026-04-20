Ijesztő számok: ez a tényező sokaknál növelheti a rák kockázatát

A rák kockázata nemcsak genetikai és életmódbeli tényezőktől függ, hanem úgy tűnik, a családi állapot is szerepet játszhat. Egy friss, nagyszabású amerikai kutatás szerint a nem házas embereknél jóval gyakrabban alakul ki daganatos betegség. A jelenség mögött azonban nem feltétlenül maga a házasság áll, hanem mélyebb társadalmi és egészségügyi különbségek – írja a Fitbook.

A házasok esetében alacsonyabb lehet a rák kockázata – Fotó: Unsplash

Miért magasabb a rák kockázata a nem házasoknál?

Egy több mint 4,2 millió esetet vizsgáló elemzés szerint azok az emberek, akik soha nem voltak házasok szinte minden ráktípus esetében nagyobb arányban betegednek meg, mint a házasok vagy korábban házasok. A kutatás 30 év feletti felnőttek adatait dolgozta fel, és figyelembe vette az életkort, a nemet és különböző társadalmi csoportokat is. Az eredmények alapján a különbség jelentős: férfiaknál 68, nőknél akár 85 százalékkal magasabb a megbetegedések aránya. A szakadék különösen 55 éves kor felett válik látványossá, amikor a rák kockázata közel megduplázódik a nem házasok körében.

Mely ráktípusoknál a legnagyobb az eltérés?

Nem minden daganatos betegség esetében azonos a különbség. Kiemelkedően magas az eltérés a tüdő-, máj-, nyelőcső- és vastagbélrák esetében, valamint a méhnyakráknál.

Egyes esetekben a nem házasoknál akár kétszer gyakoribb a betegség előfordulása.

Különösen szembetűnő a különbség azoknál a ráktípusoknál, amelyek vírusfertőzésekhez, például HPV-hez köthetők. Ezzel szemben a mell-, prosztata- vagy pajzsmirigyrák esetében jóval kisebb az eltérés.

Valóban a házasság csökkenti a rák kockázatát?

A kutatók hangsúlyozzák: az eredmények nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a házas emberek életmódja kedvezőbb. Átlagosan kevesebbet dohányoznak és kevesebb alkoholt fogyasztanak, gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon, és nagyobb eséllyel kapnak támogatást partnerüktől egészségügyi problémák esetén. Emellett az is elképzelhető, hogy eleve egészségesebb emberek házasodnak nagyobb arányban.