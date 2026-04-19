Rákos betegséggel verte át az embereket: együttérzésből csinált rengeteg pénzt

A rákos csalás története egy olyan nőhöz köthető, aki éveken keresztül hamis rák diagnózis adomány gyűjtésével csapta be az embereket. A hatóságok szerint különböző online kampányokat indított, és még más személyeknek is kiadta magát, hogy hitelesebbnek tűnjön – írja a NewYorkPost.
Rákos csalás: elképesztő részletek derültek ki az átverésről
A GoFundMe csalás történet során az adományokból nem kezelésekre, hanem saját kiadásaira költött — számlákat fizetett, és gyermekeire fordította a pénzt.
A bírósági dokumentumok szerint a nő saját ismerőseinek is bevallotta, hogy úgy érzi, mintha „két külön személyiség” lenne benne, és nem tudja kontrollálni a tetteit.
Az egyik áldozat – aki maga is rákbetegségen esett át – közel 350 ezer forint értékben küldött ajándékokat és tá
Több mint 20 ezer dolláros átverés – súlyos következmények
A több mint 7 millió forintos átverés végül bíróság elé került. A nő bűnösnek vallotta magát, és közel 7 millió forint visszafizetésére kötelezték.
Amennyiben teljesíti a feltételeket, enyhébb büntetésre számíthat, de az eset így is komoly figyelmeztetés: az online adománygyűjtések világa könnyen visszaélések célpontjává válhat.
