Rákos betegséggel verte át az embereket: együttérzésből csinált rengeteg pénzt

A rákos csalás története egy olyan nőhöz köthető, aki éveken keresztül hamis rák diagnózis adomány gyűjtésével csapta be az embereket. A hatóságok szerint különböző online kampányokat indított, és még más személyeknek is kiadta magát, hogy hitelesebbnek tűnjön – írja a NewYorkPost.

Rákos csalás: hamis történettel csalta ki az adományokat és verte át az embereket (Fotó:Illusztráció/Unplash)

Rákos csalás: elképesztő részletek derültek ki az átverésről

A GoFundMe csalás történet során az adományokból nem kezelésekre, hanem saját kiadásaira költött — számlákat fizetett, és gyermekeire fordította a pénzt.

A bírósági dokumentumok szerint a nő saját ismerőseinek is bevallotta, hogy úgy érzi, mintha „két külön személyiség” lenne benne, és nem tudja kontrollálni a tetteit.

Az egyik áldozat – aki maga is rákbetegségen esett át – közel 350 ezer forint értékben küldött ajándékokat és tá

Több mint 20 ezer dolláros átverés – súlyos következmények

A több mint 7 millió forintos átverés végül bíróság elé került. A nő bűnösnek vallotta magát, és közel 7 millió forint visszafizetésére kötelezték.

Amennyiben teljesíti a feltételeket, enyhébb büntetésre számíthat, de az eset így is komoly figyelmeztetés: az online adománygyűjtések világa könnyen visszaélések célpontjává válhat.

