rák

Rákot okoz: 5 halálos hiba, amit nap mint nap elkövetünk

Tanulmányok előrejelzése szerint 2050-re meredeken emelkedni fog az új rákos megbetegedések száma. Vajon mennyiben járul hozzá a rák kialakulásához a népesség elöregedése, és milyen összetett biológiai és életmódbeli tényezők erősítik ezt a folyamatot?
A előrejelzések jelen állása szerint a század közepére világszerte meredeken megnő az új rákos megbetegedések száma. A 2023-as 18,5 millióról 2050-re 30,5 millióra fog emelkedni – írta egy kutatócsoport 2025-ben a The Lancet című orvosi folyóiratban. Ugyanakkor az életkor szerint korrigált adatok alapján a gyakoriság enyhén csökkenhet. A rák miatti halálesetek közel fele megelőzhető lenne tudatos életmódbeli és társadalmi szintű beavatkozásokkal.

A rák kialakulásának kockázata megelőzhető tudatos életmódbeli változtatásokkal
A rák megelőzésének lehetőségei

A kutatások szerint a férfiaknál a legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik: 

  • dohányzás
  • egészségtelen étrend
  • túlzott alkoholfogyasztás
  • munkahelyi ártalmak (vegyszerek, veszélyes anyagok)
  • légszennyezésnek való fokozott kitettség

A nők leggyakoribb kockázati hibái:

  • dohányzás
  • védekezés nélküli szex (HPV-fertőzés veszélye)
  • egészségtelen étrend
  • elhízás
  • tartósan magas vércukorszint

A HPV-fertőzés például méhnyakrákhoz vezethet, ezért a védőoltás kiemelten fontos megelőzési eszköz. A fejlett országokban a halálozás csökkent, ami a fejlettebb szűrési rendszereknek és kezeléseknek köszönhető. Világszerte azonban jelentős egyenlőtlenségek figyelhetők meg az egészségügyi ellátás színvonala terén. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a megelőzés és a korai felismerés kulcsfontosságú a jövőbeni esetek csökkentésében.
Az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok együttesen jelentősen javíthatják a túlélési esélyeket.

Fontos lépések a megelőzésben:

  • egészséges testsúly fenntartása
  • rendszeres testmozgás
  • dohányzás kerülése
  • alkoholfogyasztás mérséklése
  • UV-sugárzás elleni védelem
  • védőoltások (HPV, hepatitis B)
  • rendszeres szűrővizsgálatok igénybevétele

Nem minden egészséges, ami annak tűnik

Egy friss kutatás meglepő összefüggést talált az egészséges étrend és egy daganatos megbetegedés kialakulása között. El sem hinné, hogy a gyümölcsöket és a zöldségeket hozták összefüggésbe a tüdőrák kialakulásával. Mutatjuk miért!

 

Egyetlen vércsepp elég lehet – forradalmi áttörés a szűrésben

Egy új kutatás szerint hamarosan egyetlen vérmintából is kimutatható lehet többféle daganattípus, akár már korai stádiumban is, ami alapjaiban változtathatja meg a rák felismerését. 

 

 

