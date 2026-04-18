Rákot okoz: 5 halálos hiba, amit nap mint nap elkövetünk

A előrejelzések jelen állása szerint a század közepére világszerte meredeken megnő az új rákos megbetegedések száma. A 2023-as 18,5 millióról 2050-re 30,5 millióra fog emelkedni – írta egy kutatócsoport 2025-ben a The Lancet című orvosi folyóiratban. Ugyanakkor az életkor szerint korrigált adatok alapján a gyakoriság enyhén csökkenhet. A rák miatti halálesetek közel fele megelőzhető lenne tudatos életmódbeli és társadalmi szintű beavatkozásokkal.
A rák megelőzésének lehetőségei
A kutatások szerint a férfiaknál a legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik:
- dohányzás
- egészségtelen étrend
- túlzott alkoholfogyasztás
- munkahelyi ártalmak (vegyszerek, veszélyes anyagok)
- légszennyezésnek való fokozott kitettség
A nők leggyakoribb kockázati hibái:
- dohányzás
- védekezés nélküli szex (HPV-fertőzés veszélye)
- egészségtelen étrend
- elhízás
- tartósan magas vércukorszint
A HPV-fertőzés például méhnyakrákhoz vezethet, ezért a védőoltás kiemelten fontos megelőzési eszköz. A fejlett országokban a halálozás csökkent, ami a fejlettebb szűrési rendszereknek és kezeléseknek köszönhető. Világszerte azonban jelentős egyenlőtlenségek figyelhetők meg az egészségügyi ellátás színvonala terén. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a megelőzés és a korai felismerés kulcsfontosságú a jövőbeni esetek csökkentésében.
Az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok együttesen jelentősen javíthatják a túlélési esélyeket.
Fontos lépések a megelőzésben:
- egészséges testsúly fenntartása
- rendszeres testmozgás
- dohányzás kerülése
- alkoholfogyasztás mérséklése
- UV-sugárzás elleni védelem
- védőoltások (HPV, hepatitis B)
- rendszeres szűrővizsgálatok igénybevétele
