Gyomorforgató, így készül a szállodai rántotta

A videóban egy konyhai dolgozó lépésről lépésre mutatta be, hogyan készül a rántotta a legtöbb hotel büféreggelijén. A felvételen nem friss tojásokat használnak, hanem egy zacskóba zárt, sárgás állagú folyadékot, amelyet egyszerűen betesznek a mikróba – írja a NewYorkPost.
Rántotta botrány: így készül a hotel reggeli, amin mindenki kiakadt
Miután a massza megszilárdul, felvágják a zacskót, majd egy eszközzel darabokra törik, hogy hasonlítson a klasszikus tojásrántottára. Az eredmény — sokak szerint — inkább mesterséges és étvágytalan, mint frissen készült étel.
A kommentelők nem fogták vissza magukat:
- „Mi a fene ez?”
- „Ez teljesen elvette az étvágyam”
- „Most már értem, miért olyan furcsa az íze”
Sokan azt is megjegyezték, hogy a hotel reggeli rántotta pontosan olyan ízű, mint amilyennek ez a folyamat alapján elképzelné az ember.
Rántotta és ultrafeldolgozott ételek – valódi veszélyek?
A kritikák nemcsak az elkészítési mód miatt érkeztek. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen előre csomagolt tojásmassza mikrózása során akár káros anyagok — például mikroműanyagok — is bekerülhetnek az ételbe.
Egyes kutatások szerint ezek hosszú távon hatással lehetnek a vércukorszintre és a máj működésére is, különösen az ultrafeldolgozott ételek esetében.
Van, akit egyáltalán nem zavar
Érdekes módon nem mindenki akadt ki:
- „Ha finom, engem nem érdekel, hogyan készül”
- „Ingyen van, nem panaszkodom”
- „Add ide a reggelimet, nem érdekel!”
Ez jól mutatja, hogy a hotel reggeli élmény sokaknál még mindig felülírja az elkészítés módját.
Megéri még a hotel reggeli?
A kérdés adott: ha legközelebb hotelben száll meg, Ön is eszik majd rántottát?
A válasz valószínűleg attól függ, mennyire fontos Önnek, hogy az étel friss alapanyagokból, hagyományos módon készüljön — vagy elegendő, ha gyors, praktikus és benne van az árban.
Utazáskor a reggeli gyakran a kényelemről és a gyors feltöltődésről szól. A svédasztal kínálata azonban nem mindig jelent automatikusan biztonságos vagy egészséges választást.
Puha, felhőszerű ágy, ropogósan friss törölközők, jól felszerelt minibár – sokak számára ezek jelentik a szállodai tartózkodás legvonzóbb elemeit. A kényelem azonban könnyen háttérbe szoríthatja az óvatosságot, pedig egy olyan hotelszobában, ahol előttünk idegenek aludtak és töltötték az idejüket, nem árt némi körültekintés.