Gyomorforgató, így készül a szállodai rántotta

A videóban egy konyhai dolgozó lépésről lépésre mutatta be, hogyan készül a rántotta a legtöbb hotel büféreggelijén. A felvételen nem friss tojásokat használnak, hanem egy zacskóba zárt, sárgás állagú folyadékot, amelyet egyszerűen betesznek a mikróba – írja a NewYorkPost.

A rántotta, ami sokaknál kiverte a biztosítékot — így néz ki a hotel reggelik vitatott fogása Fotó:Tiktok/@elizabeth.emmert

Rántotta botrány: így készül a hotel reggeli, amin mindenki kiakadt

Miután a massza megszilárdul, felvágják a zacskót, majd egy eszközzel darabokra törik, hogy hasonlítson a klasszikus tojásrántottára. Az eredmény — sokak szerint — inkább mesterséges és étvágytalan, mint frissen készült étel.

A kommentelők nem fogták vissza magukat:

„Mi a fene ez?”

„Ez teljesen elvette az étvágyam”

„Most már értem, miért olyan furcsa az íze”

Sokan azt is megjegyezték, hogy a hotel reggeli rántotta pontosan olyan ízű, mint amilyennek ez a folyamat alapján elképzelné az ember.

Rántotta és ultrafeldolgozott ételek – valódi veszélyek?

A kritikák nemcsak az elkészítési mód miatt érkeztek. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen előre csomagolt tojásmassza mikrózása során akár káros anyagok — például mikroműanyagok — is bekerülhetnek az ételbe.

Egyes kutatások szerint ezek hosszú távon hatással lehetnek a vércukorszintre és a máj működésére is, különösen az ultrafeldolgozott ételek esetében.

Van, akit egyáltalán nem zavar

Érdekes módon nem mindenki akadt ki:

„Ha finom, engem nem érdekel, hogyan készül”

„Ingyen van, nem panaszkodom”

„Add ide a reggelimet, nem érdekel!”

Ez jól mutatja, hogy a hotel reggeli élmény sokaknál még mindig felülírja az elkészítés módját.

Megéri még a hotel reggeli?

A kérdés adott: ha legközelebb hotelben száll meg, Ön is eszik majd rántottát?

A válasz valószínűleg attól függ, mennyire fontos Önnek, hogy az étel friss alapanyagokból, hagyományos módon készüljön — vagy elegendő, ha gyors, praktikus és benne van az árban.

