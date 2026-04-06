Szenzációs régészeti leletet találtak – a rajta lévő 2100 éves üzenet megdöbbentő

Izraelben egy különleges, mintegy 2100 éves parittyalövedéket találtak a régészek, amely nemcsak a korabeli hadviselésről, hanem az akkori katonai gúnyolódásról is árulkodik. A leletet Hipposz ősi városának közelében, egy nekropolisz mellett, egy régi út mentén tárták fel. A város a bizánci korban fontos püspöki központ volt, a hellenisztikus korban pedig Szuszita néven ismerték.

Különleges izraeli lelet került a figyleem középpontjába

Az ólomlövedéket a kutatók a Krisztus előtti 2. századra datálják. A különlegességét az adja, hogy görögül a „Tanuld meg” feliratot vésték rá. Michael Eisenberg, a Haifai Egyetem régésze szerint ez egyfajta szarkasztikus üzenet lehetett az ostromló ellenség felé, vagyis a város védői ezzel is gúnyolhatták támadóikat. A kutató szerint olyan, mintha azt üzenték volna:

Tanuld meg a leckét!

A lövedék körülbelül 3,2 centiméter hosszú, 1,95 centiméter széles, jelenlegi súlya 38 gramm, de eredetileg nagyjából 45 grammos lehetett. A felületén becsapódás nyomait is azonosították, ami arra utal, hogy valóban használták harc közben. A lelőhely elhelyezkedése alapján a szakemberek úgy vélik, a város falairól lőhették ki az ostromló erőkre.

A felfedezés azért számít különösen ritkának, mert feliratos parittyalövedéket amúgy is kevés alkalommal találnak, ilyen szöveggel ellátott darab pedig még soha nem került elő. A lelet így egyszerre hadtörténeti érdekesség és egy váratlan, több mint két évezredes humorérzék lenyomata – írja a New York Post.

