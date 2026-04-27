Egy „ártatlan” szokás, ami felgyorsíthatja az agyi leépülést

A rejtett stressz hatása a memória romlására egy friss kutatás szerint különösen jelentős lehet az idősebb felnőttek körében. A szakemberek arra jutottak, hogy nem csupán az öregedés, hanem a belsővé tett feszültség — például a reménytelenség érzése — is komoly hatással van az agy működésére –ScienceDaily.

A rejtett stressz hatása a memória romlására hosszú távon súlyosan befolyásolhatja az agy működését Fotó:Illusztráció/Unplash

A rejtett stressz hatása a memória romlására

A vizsgálat során több mint 1500, 60 év feletti résztvevő adatait elemezték, és több éven keresztül követték a memória változását. A kutatók három fő tényezőt vizsgáltak: a stressz internalizálását, a közösségi támogatást, valamint a külső stresszcsökkentő hatásokat.

Az eredmények meglepőek voltak: a belsővé tett stressz — vagyis amikor valaki magában tartja a problémáit, és nem dolgozza fel azokat — egyértelműen összefüggött a memória romlásával. Ezzel szemben a közösségi támogatás vagy a külső segítség nem mutatott hasonlóan erős kapcsolatot.

A kutatók szerint a jelenség mögött gyakran kulturális és társadalmi tényezők állnak. Sok ember — különösen idősebb generációkban — hajlamos elfojtani az érzelmeit, nem beszél a problémáiról, és inkább „magában rendezi le” a stresszt.

Ez a belső feszültség azonban hosszú távon komoly terhet ró az agyra. A folyamatos stressz hatására romolhat a koncentráció, csökkenhet a mentális rugalmasság, és felgyorsulhat a memória hanyatlása.

A szakértők kiemelik: a krónikus stressz hatása az agyra és a memória romlás megelőzése szorosan összefügg. Az érzelmek feldolgozása, a mentális egészség támogatása és a stresszkezelés kulcsfontosságú lehet az időskori kognitív hanyatlás lassításában.

