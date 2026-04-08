Rémisztő pillanatok: kinyílt a repülő ajtaja több ezer méter magasban – videó

A rémisztő incidens egy, a Massachusetts állambeli Nantucket szigetéről induló kisgépes járaton történt. A beszámolók szerint a felszállást követően a kabin fő ajtajának felső része hirtelen kinyílt, ami azonnali riadalmat keltett a fedélzeten, számolt be az ABC News.

Rémisztő pillanat: a repülő nyitott ajtóval repült az óceán felett – Fotó: Instagram

Egy utas által készített videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában: a felvételen jól látszik, ahogy az ajtó felső része nyitva van, miközben a gép a levegőben halad. A nyíláson keresztül tisztán kivehető az ég és az alattuk elterülő óceán – mindez karnyújtásnyira az utasoktól.

A rémisztő jelenetek ellenére senkinek sem esett baja

A légitársaság közlése szerint a pilóták azonnal reagáltak a veszélyes helyzetre, és visszafordultak a kiindulási repülőtérre. A gép végül biztonságosan landolt, személyi sérülés nem történt, de az eset így is komoly kérdéseket vet fel.

A repülőgépet az incidens után azonnal kivonták a forgalomból, és alapos vizsgálat indult annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a hajmeresztő hiba.

Még vizsgálják, mi okozta a problémát

A Nantucket szigete – amely mintegy 50 kilométerre fekszik az amerikai partoktól – népszerű turistacélpont, ahová sokan repülővel érkeznek. A mostani eset azonban alighanem sok utasban hagyott maradandó nyomot.

Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás vezetett-e a majdnem tragédiába torkolló incidenshez, de a szakértők szerint egy ilyen jellegű probléma rendkívül ritka – és potenciálisan életveszélyes. Az ügy kivizsgálása folyamatban van.

