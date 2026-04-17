Túl szexi volt, ezért rúgták ki a brit rendőrnőt

Az Egyesült Királyságban, 2026 áprilisában került a figyelem középpontjába Alisha Staves esete, akit a Humberside Police kötelékéből menesztettek. A volt rendőrnő szerint hónapokon át zaklatta egy férfi, ám amikor segítséget kért, a vizsgálat során olyan privát képek kerültek elő, amelyek miatt végül súlyos kötelességszegésre hivatkozva azonnali hatállyal elbocsátották – írja a Daily Star.
A rendőrnő szerint ellene fordult az ügy
A nő azt állítja, hogy ahelyett, hogy védelmet kapott volna, végül ő került a vizsgálat középpontjába. A brit sajtó szerint a fegyelmi eljárás két intim fotó miatt zárult elbocsátással.
Nagy vita indult az esetről
Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert a volt rendőr szerint ez azt üzeni más nőknek is, hogy nem mindig éri meg segítséget kérni. A történet Nagy-Britanniában komoly vitát indított a rendőrségi elvárásokról és a belső eljárásokról.
