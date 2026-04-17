Túl szexi volt, ezért rúgták ki a brit rendőrnőt

Nagy visszhangot váltott ki egy brit nő ügye, aki azt állítja: csak azután indult ellene vizsgálat, hogy zaklatás miatt segítséget kért. A rendőrnőt végül intim, szolgálati ruházatban készült fotók miatt bocsátották el az állásából.
Az Egyesült Királyságban, 2026 áprilisában került a figyelem középpontjába Alisha Staves esete, akit a Humberside Police kötelékéből menesztettek. A volt rendőrnő szerint hónapokon át zaklatta egy férfi, ám amikor segítséget kért, a vizsgálat során olyan privát képek kerültek elő, amelyek miatt végül súlyos kötelességszegésre hivatkozva azonnali hatállyal elbocsátották – írja a Daily Star.

Rendőrnőből lett botrányhős: zaklatási ügye után rúgták ki
Fotó: The Sun / Képkivágás

A rendőrnő szerint ellene fordult az ügy

A nő azt állítja, hogy ahelyett, hogy védelmet kapott volna, végül ő került a vizsgálat középpontjába. A brit sajtó szerint a fegyelmi eljárás két intim fotó miatt zárult elbocsátással.

Alisha Staves
Fotó: The Sun / Képkivágás

Nagy vita indult az esetről

Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert a volt rendőr szerint ez azt üzeni más nőknek is, hogy nem mindig éri meg segítséget kérni. A történet Nagy-Britanniában komoly vitát indított a rendőrségi elvárásokról és a belső eljárásokról.

@dailycrimeandnewsreport Police officer Alisha Staves from Hull, UK, has been dismissed after taking inappropriate photos in uniform that were later discovered during an investigation. The incident has raised serious questions around professionalism and conduct within Humberside Police. #UKNews #BreakingNews #PoliceMisconduct #TrueStory #ViralNews ♬ News and Reporting 70 Serious and Incident Reporting(1543672) - Takashi

