Ekkora születésnapi tortát még biztosan nem látott – videó

Egy kanadai kisvárosban hatalmas feltűnést keltett egy különleges répatorta, amelyet egy 80 éves kávézótulajdonos készített születésnapjára. A férfi célja az volt, hogy elkészítse a világ legnagyobb ilyen desszertjét, és ezzel rekordot döntsön. A gigantikus sütemény miatt szinte az egész város megmozdult – írja a Fox News.

Világrekorder répatorta készülhetett Kanadában – Fotó: Youtube/CBS News/képkivágás

Rekordgyanús répatorta készült egy születésnapra

Ted Martindale, a kanadai Quesnel városában működő kávézó tulajdonosa már korábban kinézte magának a rekordot, és úgy gondolta, egy kis számolással és szervezéssel meg tudja dönteni.

A végeredmény egy közel 2700 kilogrammos répatorta lett, amely jelenleg hivatalos Guinness-rekord-elbírálás alatt áll.

A hatalmas torta elkészítése komoly előkészületeket igényelt. Egy hónap alatt összesen 432 tepsis piskótát sütöttek meg, amelyeket egy élelmiszerbolt nagy fagyasztójában tároltak. Az összeállítás inkább hasonlított egy építkezéshez, mint sütéshez: a tortát rétegről rétegre építették fel, a mázat pedig aznap készítették el, mert azt nem lehet lefagyasztani.

Az utolsó munkálatok mintegy 14 órán át tartottak, és körülbelül 12 ember dolgozott a torta összeállításán.

A végeredmény Martindale szerint minden várakozást felülmúlt, a hatalmas répatorta látványa még őt is meglepte. Az esemény végül az egész várost megmozgatta: alig lehetett parkolóhelyet találni, az éttermek megteltek, a hangulat pedig egy kisebb ünnepnaphoz hasonlított. Bár a desszert hivatalosan még nem nyerte el a világ legnagyobb répatortája címet, a kávézótulajdonos biztos benne, hogy sikerült megdöntenie a világrekordot.