Sokkoló jelenetek a fedélzeten: baba született a repülőn

Rendkívüli esemény történt egy repülő fedélzetén, amikor egy Atlantából Portlandbe tartó járaton az egyik utasnál váratlanul beindult a szülés. A repülő személyzete gyorsan reagált, és a fedélzeten tartózkodó egészségügyi szakemberek segítségével sikerült levezetni a szülést. A baba végül még leszállás előtt, mintegy 30 perccel született meg – írja a New York Post.

Repülőn született gyermek: megható jelenetek a fedélzeten

A Delta Airlines 478-as járata Atlantából tartott Portland felé, amikor az ötórás repülőút során egy nőnél megindult a szülés. A helyzetet azonban különös szerencse kísérte: a fedélzeten egy orvos és két ápoló is utazott, akik azonnal a légiutas-kísérők segítségére siettek. A szüléshez szükséges eszközök nem álltak rendelkezésre, így a segítők kénytelenek voltak improvizálni. Takarókat kértek az utasoktól, sőt cipőfűzőt is felhasználtak az ellátáshoz szükséges megoldásokhoz.

A mentősök elmondása szerint a baba nagyon gyorsan világra jött.

A fedélzeten tartózkodók szerint az anya nyugodtan viselkedett, és rendkívül jól viselte a szülést. A repülő utasai közül sokan csak később értették meg, mi történik. A baba mintegy 30 perccel a Portland nemzetközi repülőtérre történő leszállás előtt született meg. A földet érés után a helyszínen mentőszolgálat várta az anyát és az újszülöttet, mindketten stabil állapotban voltak.

A légitársaság később köszönetet mondott a fedélzeti személyzetnek és az önkéntesen segítő utasoknak.