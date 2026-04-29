Hangárnak csapódott a repülő, senki sem élte túl a katasztrófát

Tragikus repülőgép-balesetben halt meg két ember Ausztrália déli részén, az adelaide-i Parafield repülőtéren – tájékoztat a BBC.

Tragikus repülőgép-balesetben halt meg két ember Ausztráliában

A kétmotoros Diamond DA42 típusú kisrepülő helyi idő szerin szerda délután zuhant le és csapódott bele egy hangárba. Az ütközés következtében a gép és a hangár is kigyulladt. A tűzoltók eloltották a lángokat, a repülőteret ideiglenesen lezárták.

A pilóta és utasa életét már nem tudták megmenteni.

Peter Malinauskas, Dél-Ausztrália miniszterelnöke közölte, hogy a balesetben többen megsérültek, de további információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. A rendőrség vizsgálja a halálos repülőgép-baleset körülményeit.

