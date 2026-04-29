Hangárnak csapódott a repülő, senki sem élte túl a katasztrófát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Két ember meghalt, miután lezuhant és egy hangárnak ütközött egy kisrepülő. A hatalmas erejű ütközéstől kigyulladtak a roncsok és a hangár is. A hatóságok vizsgálják a repülőgép-baleset körülményeit.
Tragikus repülőgép-balesetben halt meg két ember Ausztrália déli részén, az adelaide-i Parafield repülőtéren – tájékoztat a BBC

Tragikus repülőgép-balesetben halt meg két ember Ausztráliában (A kép illusztráció.)
A kétmotoros Diamond DA42 típusú kisrepülő helyi idő szerin szerda délután zuhant le és csapódott bele egy hangárba. Az ütközés következtében a gép és a hangár is kigyulladt. A tűzoltók eloltották a lángokat, a repülőteret ideiglenesen lezárták. 

A pilóta és utasa életét már nem tudták megmenteni. 

Peter Malinauskas, Dél-Ausztrália miniszterelnöke közölte, hogy a balesetben többen megsérültek, de további információk egyelőre nem állnak rendelkezésre. A rendőrség vizsgálja a halálos repülőgép-baleset körülményeit.

Vészriasztás a levegőben: csaknem összeütközött két repülőgép

Ahogy arról az Origo már beszámolt, két Southwest-gép csaknem összeütközött a levegőben az egyesült államokbeli Nashville repülőterének közelében, miután a légiforgalmi irányítás olyan utasítást adott, amely egymás útjába terelte őket. A repülőgép-incidens végül a pilóták gyors reakciója és a fedélzeti riasztórendszerek miatt nem végződött tragédiával.

Brazil repülőgép-baleset: étterembe csapódott a magángép

Ahogy arról az Origo április elején beszámolt, megrázó légi tragédia történt Brazíliában, amikor egy magángép nem sokkal a felszállás után lezuhant. A brazil repülőgép-baleset során a gép egy étterembe csapódott, majd hatalmas lángokkal kigyulladt, a fedélzeten lévő négy ember pedig életét vesztette.

 

