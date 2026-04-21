Parkolóba csapódott egy repülőgép, evakuálni kellett a környéket – videó

Repülőgép-baleset történt Dél-Kaliforniában, ahol egy kisrepülőgép csapódott a földbe egy autóalkatrész-bolt parkolójában. A fedélzeten egy 70 éves pilóta tartózkodott, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok szerint más sérülés nem történt – írja a HuffPost.

A repülőgép-balesetben súlyosan megsérült a pilóta – Fotó: Youtube/KTLA5/képkivágás

Hogyan történt a repülőgép-baleset?

A repülőgép-balesetet nem sokkal délelőtt 11 óra után jelentették a Los Angeles északi részén található Pacoimában, egy O’Reilly Auto Parts üzlet parkolójából – közölte a helyi tűzoltóság. A kisrepülő egyedüli utasa, a 70 éves pilóta, a roncsok közül került ki, majd súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A helyszínről készült felvételeken a gép fejjel lefelé látható a parkolóban, néhány méterre parkoló autóktól, erősen megrongálódott orral. A hatóságok szerint a kisgép a baleset során nagyfeszültségű vezetékeket is érinthetett, ezért elővigyázatosságból kiürítették a környező üzleteket és lakóépületeket.