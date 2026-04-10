Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
repülőgép

Centiken múlt a tragédia, így mentette meg 217 utasa életét a pilóta

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kis híján súlyos balesetet okozott két sofőr a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. Egy repülőgép felszálláshoz készülődött, és a kifutó felé gurult, amikor a két jármű hirtelen a gép elé hajtott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két teherautó kis híján nekiütközött egy felszállásra készülő repülőgépnek a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren – írja a CBS News. 

Két teherautó kis híján nekiütközött egy felszállásra készülő repülőgépnek a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. (A kép illusztráció.)
Két teherautó kis híján nekiütközött egy felszállásra készülő repülőgépnek a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Frontier Airlines egyik járata épp a kifutópályára gurult, amikor két teherautó hirtelen a gép elé vágott. 

Két teherautó épp most vágott elénk. Hirtelen fékeznünk kellett, hogy ne ütközzünk össze velük

 – hallható a pilóta hangja a rádiófelvételen. 

Meg kell néznem, hogy vannak a hátsó részben tartózkodó légiutas-kísérők. Nagyon közel volt, a legközelebb, amit valaha láttam.

A járaton 217 utas és hétfős személyzet utazott. Az eset során senki sem sérült meg. 

Az eset körülményeit a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) vizsgálja. Egyelőre nem tudni, hogy a teherautók hogyan kerülhettek ilyen közel a felszálláshoz készülődő repülőgéphez. 

Kinyílt a repülőgép ajtaja több ezer méter magasban

Az Origo a napokban beszámolt arról is, hogy egy utasszállító ajtaja több ezer méter magasban nyílt ki. A felszállás után nem sokkal váratlanul kinyílt a repülőgép egyik ajtórésze, az utasok rémisztő pillanatokat éltek át, szó szerint a szabad ég és az óceán látványával találták szembe magukat több ezer méteres magasságban.

Tehetetlenül nézték a földről a tragédiát, a tudta nélkül ugrott a halálba az ernyős

Ahogy arról az Origo április elején beszámolt, tragikus haláleset történt az Egyesült Királyságban. Egy ejtőernyősnek ugrás közben nem nyílt ki az ernyője. A halálos balesetnek több szemtanúja is volt, az eset a helyszínen tartózkodókat traumatizálta. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról