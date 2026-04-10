Centiken múlt a tragédia, így mentette meg 217 utasa életét a pilóta

Két teherautó kis híján nekiütközött egy felszállásra készülő repülőgépnek a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren – írja a CBS News.

Két teherautó kis híján nekiütközött egy felszállásra készülő repülőgépnek a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren.

A Frontier Airlines egyik járata épp a kifutópályára gurult, amikor két teherautó hirtelen a gép elé vágott.

Két teherautó épp most vágott elénk. Hirtelen fékeznünk kellett, hogy ne ütközzünk össze velük

– hallható a pilóta hangja a rádiófelvételen.

Meg kell néznem, hogy vannak a hátsó részben tartózkodó légiutas-kísérők. Nagyon közel volt, a legközelebb, amit valaha láttam.

A járaton 217 utas és hétfős személyzet utazott. Az eset során senki sem sérült meg.

Az eset körülményeit a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) vizsgálja. Egyelőre nem tudni, hogy a teherautók hogyan kerülhettek ilyen közel a felszálláshoz készülődő repülőgéphez.

