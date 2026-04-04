Nagyobb veszélyben vannak az idősebb utasok a repülőn? Megszólaltak a szakértők

Egy friss nemzetközi tanulmány rávilágít, hogy az idősebb utasok biztonsága a repülőgépen külön kihívásokat jelenthet vészhelyzetek esetén. A kutatók szerint nemcsak az utasok mozgékonysága és reakcióideje számít, hanem az is, hogy hogyan helyezkednek el a kabinban – írja a Fox News.
Hogyan befolyásolja az üléselosztás a biztonságot a repülőgépen?
A kutatók 27 evakuációs szimulációt végeztek egy Airbus A320 kabinjában, különböző életkorú utasok elosztásával. Kiderült, hogy az idősebb utasok koncentrált elhelyezése torlódást okozhat, és jelentősen meghosszabbíthatja az evakuáció idejét. A leggyorsabb forgatókönyv, amely során 30 idősebb utast egyenletesen osztottak el a kabinban, így is 141 másodpercet vett igénybe – jóval túl a 90 másodperces előíráson.
Milyen speciális kihívásokkal szembesülnek az idősek?
Az idősebb utasok mozgékonysága és reakcióideje csökkenhet, a kognitív képességek lassulása pedig késleltetheti a vészhelyzeti mozgást. További problémát jelenthet a látás- és halláskárosodás, a jelzések értelmezésének nehézsége, vagy akár a stresszre adott erősebb reakció. Mindezek a tényezők összességében jelentősen befolyásolhatják az evakuáció hatékonyságát.
Mit tehetnek a légitársaságok a biztonság növeléséért?
A szakértők szerint a légitársaságoknak érdemes figyelembe venni az utasok életkorát és mozgékonyságát az üléselosztásnál, valamint kiegészítő biztonsági tájékoztatást nyújtani az idősebb utasoknak. Ez nemcsak a gyorsabb evakuációt segíti elő, hanem az egész kabin biztonságát is növeli. A jövőbeni kutatásokban a gyerekek, csecsemők és várandós nők evakuációs viselkedését is vizsgálni tervezik, hogy még teljesebb képet kapjanak a repülőgép fedélzeti biztonságáról.
